My Hero Academia: un OAV per il film World Heroes Mission

Il debutto mondiale di My Hero Academia World Heroes Mission sta riscuotendo i consensi sperati. D’altro canto, vedere Shoto, Deku e Bakugo impegnati in un plot dal profondo respiro internazionale dona ulteriore spessore alla loro caratterizzazione.

Tuttavia, sebbene il lungometraggio goda di una certa scorrevolezza, restano diversi punti di domanda che necessitano, quanto prima, di una risposta adeguata. Perciò, è stato annunciato che l’edizione Blu-ray disc del film di My Hero Academia conterrà un OAV.

La storia dell’OAV di My Hero Academia

La trama di questo contenuto visivo si baserà sugli eventi riportati all’interno del one shot denominato Volume W. In questo modo, si potranno scoprire dei dettagli collaterali capaci di impreziosire le gesta de I Tre Moschettieri ideati dal mangaka Kohei Horikoshi.

In più, verranno svelati dettagli e retroscena sullo scontro tra i tre protagonisti e il Number One giapponese. Il debutto ufficiale non è ancora stato definito; in ogni caso, ciò potrebbe avvenire prime dell’inizio della sesta stagione animata.

Quella che segue è la sinossi presente su Crunchyroll, piattaforma streaming che, per l’occasione, permette una visibilità limitata dei contenuti in base ai linguaggi selezionati:

Izuku ha sempre sognato di essere un eroe: un obiettivo ambizioso per chiunque, ma particolarmente impegnativo per un bambino senza superpoteri. Esatto, in un mondo in cui l’ottanta percento della popolazione ha una sorta di “stranezza” superpotente, Izuku è stato abbastanza sfortunato da nascere completamente normale. Ma questo non è abbastanza per impedirgli di iscriversi a una delle accademie di eroi più prestigiose al mondo

Se, invece, si vuole beneficiare del doppiaggio in lingua italiana si può puntare sulla proposta di Netflix che al momento include le prime due stagioni della serie: