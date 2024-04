Kagurabachi: il manga sigla un record senza precedenti

Kagurabachi è la serie shonen di cui si parla da diverso tempo ormai, per i suoi record positivi che man mano sigla senza sosta. Ricordiamo che il manga d’azione ha fatto il suo debutto a settembre 2023 ed è scritto e disegnato dal mangaka Takeru Hokazono. Ancor prima che il manga arrivasse sugli scaffali, Kagurabachi era già un grande successo online poiché i lettori erano da subito impazienti di immergersi nelle vicende del protagonista Chihiro. Per fortuna, questo entusiasmo non è stato tradito, visto che Kagurabachi si è rivelato effettivamente un successo. Infatti un nuovo aggiornamento rivela che le vendite hanno raggiunto un traguardo impressionante.

L’aggiornamento proviene da un poster di Kagurabachi apparso in Giappone questa settimana. Questo, infatti, pubblicizza l’imminente secondo volume di Kagurabachi. L’annuncio contiene molto testo e i fan si sono affrettati a condividere ciò che il poster ha rivelato sullo stato del manga.

Con il secondo volume in circolazione, si scopre che Kagurabachi ha registrato già più di 200.000 copie in circolazione. Si tratta di un successo immediato ed è super popolare anche oltreoceano.

Naturalmente, il nuovo aggiornamento ha posto una rinnovata attenzione su Kagurabachi poiché Hokazono continua ad attirare nuovi lettori giorno dopo giorno. Il manga ha un unico volume al suo attivo ed è comunque riuscito a far circolare 200.000 copie. Ora, i fan sono pronti a proseguire al lettura con il secondo volume del manga per vedere come proseguiranno le avventure del manga. Con il suo primo volume, le vendite esplosero al primo da portare ad una rara ristampa di Shonen Jump. Quindi le aspettative qui sono alte.

Ormai non è un segreto che Kagurabachi, sia il titolo di punta tra le serie emergenti. Nonostante i pochi volumi pubblicati, recentemente, alla luce del successo del manga, l’editor ha rivelato che tra i piani vi è sicuramente quello di ottenere un adattamento anime. Prima che ciò accada, ricordiamo che la serie shonen si concentra sulle vicende del protagonista Chihiro, un ragazzo che cresce idolatrando il padre fabbro capace di forgiare armi chiamate spade incantate.

La sua vita cambia quando vivrà per cercare vendetta contro coloro che hanno ucciso suo padre e rubato sei delle preziose lame del fabbro. Con la settima spada incantata tra le sue mani, Chihiro inizia a dare la caccia al suo obiettivo ritrovandosi ad affrontare nemici davvero pericolosi.

Fonte – Comicbook