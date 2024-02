Kagurabachi è il nuovo manga da tenere d’occhio: un tripudio di sangue e vendetta! Dopo il suo debutto nell’oscurità del settembre 2023, la serie di Shueisha ha squarciato tutti i record come una lama affilata. Dalla sua fama pre-lancio alle vendite del primo volume, Kagurabachi è diventato un titolo inarrivabile. E ora, l’editore dietro questa macabra creazione, Takuro Imamura, ha in serbo obiettivi ancora più ambiziosi.

Durante un’incursione nell’oscurità di una recente intervista con Manga Plus, Imamura ha condiviso i suoi desideri per il futuro di Kagurabachi. “Spero diventi un manga ancora più popolare. La sua fama internazionale è già altissima, ma vogliamo spaventare anche il Giappone. E il nostro obiettivo finale? Trasformarlo in un anime… un’animazione tanto nera quanto le anime dei suoi protagonisti”, ha sussurrato l’editore con una risata sinistra.

Continuando, Imamura ha confessato quanto fosse sorpreso dalla popolarità internazionale di Kagurabachi, una serie che sprigiona un’aura oscura e magnetica. “Io e Hokazono non avremmo mai immaginato che Kagurabachi avrebbe conquistato così tante anime all’estero. Siamo grati per questo macabro seguito”, ha dichiarato Imamura con un ghigno sardonico.”

L’editore di Kagurabachi anticipa gli obiettivi prefissati con l’anime

Kagurabachi ha una schiera di sostenitori spettrali: il manga è ormai un fantasma tra i titoli più popolari di Shonen Jump, mentre il suo primo volume è sparito dai negozi come un’ombra nella notte. Una ristampa è in arrivo, e nuovi adepti continuano ad affluire. Sarà questo abbastanza per evocare un anime? Se desideri vedere Kagurabachi risorgere sugli schermi, preparati a sacrificare un po’ della tua anima per il suo appoggio.