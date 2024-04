Nel mondo degli anime, il fenomeno è diventato enorme e impossibile da ignorare. L’industria, una volta considerata di nicchia ha conquistato la scena globale, generando miliardi di dollari ogni anno. Con titoli come My Hero Academia e Jujutsu Kaisen in prima linea, sia le serie anime storiche che quelle nuove sono diventate protagoniste indiscusse. E grazie ai dati recenti, emerge che One Piece sta generando un’enorme attenzione online.

Miles Atherton, consulente di Anime Trending e ex dipendente di Crunchyroll, ha analizzato dati significativi provenienti dai social media. Nel periodo compreso tra metà marzo e metà aprile, Atherton ha monitorato l’interazione generata dalle serie TV sui social media e One Piece si è classificato al primo posto.

Secondo i dati raccolti Jujutsu Kaisen ha registrato 11,2 milioni di impression, mentre One Piece si è mantenuto stabile con 11,1 milioni. A titolo di confronto, i successi televisivi come Young Sheldon hanno generato circa 2,5 milioni di impressioni, mentre Grey’s Anatomy ne ha ottenute 1,6 milioni con la sua nuova stagione ora in corso. È evidente che gli anime sono un catalizzatore per le discussioni online, e Luffy è al centro di questa tendenza.

One Piece e Jujutsu Kaisen stanno dominando sui social media

Ciò che rende impressionante il ruolo di One Piece in questi dati è la sua longevità. La celebre serie ha debuttato nel 1999 e continua a crescere costantemente. Per quanto riguarda Jujutsu Kaisen, la sua recente popolarità è attribuibile al suo recente debutto. L’anime ha lanciato la sua prima stagione nell’ottobre 2020, concludendola l’anno scorso. Personaggi come Gojo sono nuovi nell’arena e stanno dominando la scena. Tuttavia, in termini di impatto a lungo termine, One Piece rimane imbattuto.

Se non hai ancora esplorato One Piece, è il momento perfetto per farlo. Oltre ad avere un adattamento live-action su Netflix, l’anime è facilmente accessibile in streaming su piattaforme come Crunchyroll e Netflix.

Fonte Comic Book