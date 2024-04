Tokyo Revengers: Wakui aveva già tentato di pubblicare su Shonen Jump

Negli ultimi giorni si è parlato spesso del mangaka di Tokyo Revengers, Ken Wakui, che ha fatto il suo debutto su Weekly Shonen Jump di Shueisha con una nuova serie manga. E quando si tratta di manga, tutti sono consapevoli della competitività tra i mangaka. Ogni anno, ce ne sono tantissimi che cercano di pubblicare le loro serie. Anche veterani come Masashi Kishimoto, giusto per fare un esempio preciso, hanno faticato a far decollare nuove storie. In un certo senso ci si deve allineare affinché una serie abbia successo, e Ken Wakui afferma che aveva già provato a pubblicare per la rivista Weekly Shonen Jump, senza avere successo.

Di recente, il mangaka di Tokyo Revengers e Astro Negai si ha parlato della sua carriera. Wakui ha rivelato di aver proposto il suo primo manga proprio a Shonen Jump. Ma dopo qualche considerazione, la conferma di pubblicazione non era arrivata.

LEGGI ANCHE:



Le uscite Panini Comics del 25 aprile 2024

“All’inizio ho anche portato il mio lavoro su Shonen Jump. Ma il mio stile non corrispondeva agli standard della rivista e non era stato selezionato. A quel tempo, mi è stato detto di disegnare qualcosa di più familiare ai miei interessi altrove. Quindi, quando ho disegnato Shinjuku Swan, mi è stato detto che era interessante lì” ha condiviso Wakui.

Continuando, Wakui ha raccontato come è entrato nel mondo della pubblicazione. Il mangaka svolgeva un normale lavoro da giovane adulto, fino a quando non ha deciso di rischiare tutto sui manga. Wakui lasciò il lavoro e per un anno di dedicò per migliorare il suo stile. Da questo momento Wakui iniziò a lanciare sul serio Shinjuku Swan a Kodansha.

“All’inizio ero bravo a dipingere, quindi dopo aver lasciato il lavoro, sono rimasto a casa per circa un anno e mi sono esercitato nel disegno. Avevo tutta l’intenzione di diventare un mangaka. Quindi avevo portato un manga completo che avevo finito io stesso sulla rivista Bessatsu Young Magazine ogni settimana” dice Wakui.

Da quello che si legge si capisce che Wakui non si è fermato finché non è arrivato da qualche parte come mangaka, e il tempo trascorso con Kodansha gli ha fatto bene. Dopotutto, la serializzazione di Shinjuku Swan è durata otto anni e ha aperto la strada al debutto di Tokyo Revengers nel 2017. Ora, Wakui ha debuttato con Astro Negai, la sua nuova serie, proprio sulla rivista Weekly Shonen Jump.

Fonte – Comicbook