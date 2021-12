My Hero Academia: l’anime domina la classifica di Tumblr

La platea degli anime di successo riguarda diversi titoli. Tuttavia, solo alcuni riescono a conquistare dei consensi all’unanimità. Basti pensare a My Hero Academia, la cui trasposizione animata è quella con più recensioni positive su Tumblr.

I motivi del successo di My Hero Academia

Il successo che sorregge l’anime di My Hero Academia risiede in peculiarità ben precise ravvisabili anche nell’edizione italiana del manga, pubblicata da Star Comics:

In un mondo in cui essere supereroi è la normalità, nascere senza particolari poteri equivale a una vera e propria disgrazia! Izuku Midoriya dovrà mettercela tutta per ottenere un superpotere e, nonostante l’impresa sembri impossibile, qualcuno finirà per notare le sue capacità…

Leggendo questo estratto, appare evidente che valori fondamentali come determinazione, abnegazione, umiltà e spirito di sacrificio faranno sempre la differenza. Pertanto, utenti e appassionati di ogni genere si ritrovano in un format del genere in grado di emozionare senza soluzione di continuità.

Quale piattaforma scegliere per vedere l’anime tratto dal manga di Kohei Horikoshi

Questa è la sinossi presente su Crunchyroll, piattaforma streaming che, per l’occasione, consente una visibilità limitata dei contenuti in base ai linguaggi selezionati:

Izuku ha sempre sognato di essere un eroe: un obiettivo ambizioso per chiunque, ma particolarmente impegnativo per un bambino senza superpoteri. Esatto, in un mondo in cui l’ottanta percento della popolazione ha una sorta di “stranezza” superpotente, Izuku è stato abbastanza sfortunato da nascere completamente normale. Ma questo non è abbastanza per impedirgli di iscriversi a una delle accademie di eroi più prestigiose al mondo

Se, invece, si vuole approfittare di un doppiaggio in italiano, si può puntare sulla proposta di Netflix che include le prime due stagioni della serie: