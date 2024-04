One Piece – Netflix: svelata la finestra di uscita della seconda stagione

One Piece ha lasciato tutti a bocca aperta l’anno scorso con il debutto del primo live-action sulla serie shonen su Netflix. Nessuno poteva mai immaginare un successo così incredibile, visto lo storico degli altri adattamenti live-action. Ma One Piece ha stabilito un punto di ripartenza del medium al punto da spingere Netflix a confermare una seconda stagione. E quindi One Piece si prepara a un ritorno atteso sul servizio di streaming.

In questo momento, i fan si intrattengono sempre su Netflix con l’arco di Egghead della serie televisiva. Tra non molto, l’adattamento live-action di Netflix sarà al centro della scena con la seconda stagione. E infatti possiamo riportare un aggiornamento importantissimo proprio sulla nuova stagione.

L’aggiornamento in questione arriva da What’s On Netflix, un sito dedicato a tutti i contenuti originali per la serie. Non molto tempo fa, il team ha pubblicato un report sulla seconda stagione di One Piece, che conferma che il live-action tornerà nel 2025.

Secondo il rapporto, la seconda stagione di One Piece uscirà nel 2025 e l’inizio delle riprese si svolgerà a metà giugno 2024. Questa informazione è stata confermata da un numero di Production Weekly. Se tutto questo è corretto, allora le riprese della seconda stagione di One Piece hanno subito un leggero posticipo. Infatti inizieranno in estate nel solito studio a Città del Capo, in Sud Africa.

Le riprese della seconda stagione del live-action dureranno circa sette mesi e si concluderanno a gennaio 2025. Pertanto, i fan stanno già ipotizzando che la serie debutterà a fine estate il prossimo anno. Naturalmente, Netflix non ha rivelato una finestra di uscita, tanto meno una data ufficiale, ma le tempistiche di produzione corrispondono a ciò che abbiamo visto nella prima stagione.

L’altra grande notizia di questa settimana sulla seconda stagione di One Piece riguarda lo staff. All’inizio di quest’anno, alcuni rapporti confermavano che il co-showrunner Steven Maeda avrebbe lasciato il suo ruolo per lavorare sulla serie TV Percy Jackson e il ladro di fulmini per Disney. E infatti a prendere il posto di Maeda sarà Joe Tracz, che si unirà a Matt Owens ricorrendo il ruolo di co-showrunner e produttore esecutivo della seconda stagione.

Fonte – Comicbook