Katsuki Bakugo è l’alunno della 1-A della Yuhei più popolare tra i fan e la mangaka di Scum’s Wish è uno di questi!

Bakugo è stato sin da subito uno degli studenti più popolari della Classe 1-A, lasciando il segno nella UA Academy grazie sia al suo sbalorditivo Quirk, sia alla sua personalità altrettanto esplosiva che lo hanno reso uno degli studenti più potenti del franchise anime e il mangaka responsabile della storia di Scum’s Wish ha offerto la sua interpretazione del prepotente Bakugo. Questa sua opera d’arte ha fatto decollare ancora di più il franchise, non solo di My Hero Academia, ma anche del suo stesso manga, Scum’s Wish, per l’appunto.

Scum’s Wish

Scum’s Wish non è esattamente come la serie Shounen che si concentra su una nuova generazione o su eroi e villain, si concentra, invece, su un numero di studenti e insegnanti diversi e confusi che si trovano in una serie di triangoli amorosi mentre cercano il vero amore. Sebbene non ci siano piani per questo universo da riportare con un nuovo manga o serie anime, è chiaro che Mengo è sicuramente in grado di produrre alcune opere d’arte stellari, usando Bakugo come base per questo ultimo pezzo.

Bakugo in My Hero Academia

My Hero Academia ha recentemente lanciato la palla curva a Bakugo nell’ultimo capitolo del manga, poiché la Paranormal Liberation War si è riscaldata tra gli eroi e i cattivi del franchise!

In una delle ultime puntate del manga di Kohei Horikoshi, Bakugo è stato vittima di un attacco di Shigaraki, nuovo erede del Quirk All For One, il capo della Unione dei Villain i cui poteri originali sul decadimento sono stati potenziati grazie a questo grande potere. Trafitto dai poteri di One For All, Bakugo è stato ferito a morte e la questione se l’eroe esplosivo alla fine sopravviverà o meno all’arco della serie della Paranormal Liberation War si è impossessata dei pensieri di tutti i fan.

Siate pazienti, si scoprirà tutto nella quinta e, forse, ultima stagione che uscirà all’inizio del 2021!

