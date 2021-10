My Hero Academia 329 – Il Ritorno di Shigaraki

ATTENZIONE: L’ARTICOLO CONTIENE SPOILER SU MY HERO ACADEMIA 329.

Il capitolo inizia con All For One seduto su un trono e circondato da Noumu. Si è nascosto su una piccola isola. Gli eroi e la polizia non riescono a rintracciarlo perché sono troppo occupati a catturare i villain fuggiti da Tartarus. AFO parla con Spinner e gli rivela che ottenere il One For All non è il suo obbiettivo finale. AFO conosce molte organizzazioni criminali che possono collaborare con lui. All Might ha fermato queste organizzazioni in Giappone, ma all’estero la situazione è differente. Stars and Stripes, la donna più forte del mondo, non permette ai criminali di intervenire. Con l’intervento di Stars and Stripes la situazione si complicherà, ma AFO sfrutterà l’occasione per provare a rubarle il Quirk.

Dopo Spinner incontra alcune persone del Fronte di Liberazione Paranormale. I membri affermano che anche se Re-Destro venisse catturato ormai ci sarà una rivoluzione in ogni caso. Inoltre Skeptic incita i villain al combattimento. Hawks, Best Jeanist e Endeavor stanno aspettando l’arrivo di Stars and Stripes in Giappone, ma ricevono una telefonata da Tsukauchi. Shigaraki, sopra un Noumu volante, incontra Stars and Stripes. Lei gli chiede se è AFO. Lui risponde: “Chi sono io realmente?”

