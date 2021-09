My Hero Academia 327 – Relax e Informazioni

ATTENZIONE: L’ARTICOLO CONTIENE SPOILER SU MY HERO ACADEMIA 327.

I problemi, relativi ai capitoli precedenti, si sono sistemati. Gli studenti fanno un bagno caldo per rilassarsi. Bakugo dice che, nonostante si sia scusato con Midoriya , vuole diventare ancora il numero uno. Terminato il bagno Deku si scusa con gli amici per i problemi che ha causato. Molti compagni chiedono informazioni sull’ One For All, ma Shoto dice loro di lasciarlo riposare. Appare anche All Might e si chiarisce con Midoriya. All Might se ne va per andare a discutere le nuove informazioni con Endeavor. Gli studenti si chiedono perché Endeavor non torni alla U.A. e Shoto risponde che non è visto di buon occhio dopo l’incidente di Dabi. Deku si addormenta profondamente. Alcuni ragazzi decidono di organizzare un’attività per alleviare lo stress.

Hawks discute con Best Jeanist riguardo le nuove informazioni in loro possesso. Il corpo di Shigaraki sarà completo in circa due mesi. Viene rivelato che i villain, che sono stati sconfitti da Deku, hanno detto che All For One ha chiesto loro di portargli One For All prima che il suo corpo fosse completo. Quindi, per prendere l’iniziativa gli eroi devono attaccare un mese prima. Endeavor si unisce alla conversazione. Commenta l’informazione ottenuta da Stain: un chip in cui ci sono i registri del sistema di sicurezza del Tartarus.

IL MANGA

ll manga è in corso di serializzazione sulle pagine del settimanale Weekly Shonen Jump edito da Shueisha dal 7 Luglio 2014.

Con il capitolo 306, pubblicato lo scorso Marzo, la serie è entrato nell’arco narrativo finale; l’autore ha recentemente parlato proprio della conclusione della sua opera.

I capitoli del manga sono stati finora raccolti in 31 volumi, l’ultimo dei quali è stato pubblicato in Giappone il 4 Agosto 2021.

In Italia è in corso di pubblicazione per Edizioni Star Comics, che al momento ha pubblicato 28 volumi.

Star Comics pubblicherà anche Team Up Mission e a Dicembre proporrà una edizione limitata del volume 30: