Tra le uscite DC targate Panini del 18 luglio 2024 troviamo il manga di Yoshinori Natsume Batman: La Maschera della Morte.

Inoltre viene rinarrato il primo incontro tra i due migliori supereroi di sempre in Batman/Superman: I Migliori del Mondo e inizia la nuova serie di Blue Beetle, proprio quando il suo film arriva sulle piattaforme digitali.

Di seguito, direttamente dal sito ufficiale della casa editrice, tutte le uscite DC Panini del 18 luglio 2024.

Le uscite DC Panini del 18 luglio 2024

Superman 11

Superman 64

5,00 €

Contiene: Superman (2023) #8/9

Superman: faccia a faccia con l’Incatenato!

Superarmature per tutti!

Il mistero di Marilyn Moonlight!

Assalto a un treno in corsa verso… il passato!

Batman/Superman: I Migliori del Mondo 18

Batman/Superman 49

3,00 €

Contiene: Batman/Superman: World’s Finest (2022) #18

La storia mai narrata di come il Cavaliere Oscuro e l’Uomo d’Acciaio si sono incontrati per la prima volta!

Pensate di sapere come Superman e Batman siano diventati amici? Preparatevi a ricredervi!

Finalmente svelata la storia di come i loro mondi si siano scontrati per la prima volta…

…e l’evento che ha quasi distrutto la loro collaborazione prima ancora che iniziasse!

Blue Beetle 1

La Guerra degli Scarabei

19,00 €

Contiene: Blue Beetle (2023) #1/6

Dopo il successo di Diploma di maturità, arriva in Italia la nuova serie regolare di Blue Beetle!

Il folgorante inizio della nuova vita di Jaime Reyes a Palmera City con le sue zie, gli amici di sempre e nuovi alleati!

Jaime ignora che su di lui incombe una misteriosa minaccia legata a tutti coloro che hanno ottenuto il potere dello scarabeo!

Con la partecipazione straordinaria di Starfire, una delle star di Titans!

Batman: La Maschera della Morte

15,00 €

Contiene: Batman: Death Mask (2008) #1/4

UN MANGA CON PROTAGONISTA BATMAN REALIZZATO DA YOSHINORI NATSUME

Bruce Wayne è tormentato da incubi che gli ricordano il passato in Giappone, mentre un nuovo killer comincia a mietere vittime a Gotham. C’è un legame tra questi due eventi? E quale potrebbe essere il ruolo di Bruce e di Batman nella vicenda?

Batman – Detective Comics 5

House of Gotham

19,00 €

Contiene: Detective Comics (1937) #1047/1058 (II)

Matthew Rosenberg (Joker) e Fernando Blanco (Catwoman) ci regalano una storia autoconclusiva che espande gli eventi raccontati da Mariko Tamaki in Detective Comics!

Un ragazzino di Gotham assiste al brutale assassinio della sua famiglia per mano di Joker…

Quale sarà il suo destino? E come si intreccerà la sua vita con quella del Cavaliere Oscuro?

Follia, dolore, ingiustizia e solitudine si mescolano in un fumetto che ci conduce nei meandri di Villa Wayne e dell’Arkham Asylum, due degli edifici più rappresentativi della città di Batman.

JSA di Geoff Johns 7

Gioco di Potere

37,00 €

Contiene: JSA (1999) #76/87, JSA: Classified (2005) #1/4

La Crisi Infinita sta arrivando e la JSA ne è al centro, che sia pronta o no!

Quali sono le vere origini di Power Girl e quale storia segreta di un mondo perduto scoprirà? Che fine ha fatto il Dr. Fate e cosa sta tramando il Fantasma Gentiluomo?

La Quinta dimensione è in pericolo e solo la Justice Society può salvarla da… un suo membro?!

Un volume ricco di storie classicheggianti che trasudano amore per l’Universo DC!

Batman: Terra di Nessuno 1

DC Omnibus

94,00 €

Contiene: Batman: No Man’s Land (1999) #1, Batman: Harley Quinn (1999) #1, Batman: Shadow of the Bat (1992) #83/88, Batman (1940) #563/568, Detective Comics (1937) #730/735, Azrael: Agent of the Bat (1998) #51/57, Batman: Legends of the Dark Knight (1989) #116/121, Batman Chronicles (1995) #16/17, Young Justice in No Man’s Land (1999) #1, Robin (1993) #67, Nightwing (1996) #35/37, Catwoman (1993) #72/74

Il terremoto ha ridotto Gotham City in macerie, tanto da non essere più parte degli USA: è ufficialmente Terra di nessuno!

In tantissimi hanno lasciato la metropoli, ma i più deboli e fragili sono rimasti, in balia di boss criminali senza scrupoli!

Mentre vige la legge del più forte, Batman sembra scomparso. Solo Jim Gordon e un manipolo di ex poliziotti mantengono l’ordine.

Tra le ombre della notte, però, si aggira una nuova combattente per la giustizia: nessuno sa chi sia, ma indossa il simbolo del Pipistrello…

Scalped 6

Rosicchiare

14,00 €

Contiene: Scalped (2007) #30/34

Nella riserva indiana di Prairie Rose sta per avere luogo una terribile resa dei conti e un nuovo bagno di sangue è alle porte!

I gangster Hmong sono qui e hanno intenzione di dare una lezione a Lincoln Red Crow in persona…

E mentre il killer di donne e bambini Diesel esce di galera, Dashiell Bad Horse deve decidere da che parte stare: agente dell’FBI o sceriffo pellerossa?

Jason Aaron e R.M. Guéra portano a conclusione diverse trame del loro capolavoro pulp, preparando il terreno per un nuovo, fulminante arco narrativo!

Fables 21

Per Sempre Felici e Contenti

DC Black Label Hits

19,00 €

Contiene: Fables (2002) #141/149

Fables, la stupefacente saga di Bill Willingham che ha reinventato i protagonisti delle fiabe per i lettori di oggi, giunge al penultimo volume del ciclo di storie originale!

Bianca Neve è ancora devastata a causa di ciò che è successo a suo figlio Darien e a Luca Wolf, mentre Rosa Rossa, emissaria della Speranza, è decisa a costruire una nuova Camelot…

Ma cosa accadrà quando Bianca e Rosa daranno vita a uno scontro senza esclusione di colpi?

Inoltre, Willingham svela il destino, talvolta amaro, di alcuni dei più grandi personaggi della serie!