I poteri dello Scarabeo nel nuovo trailer di Blue Beetle

Nel nuovo trailer in evidenza anche la famiglia di Jaime Reyes

Jamie Reyes sta prendendo confidenza con i suoi nuovi superpoteri in questo nuovo trailer di Blue Beetle, il nuovo film DC in arrivo nelle sale il 17 agosto.

Il secondo trailer, che potete vedere qui sopra, mostra altre cose che lo Scarabeo è in grado di fare – e ci dà un’occhiata più ampia al grande e spaventoso cattivo, Carapax.

Il film DC vede Xolo Maridueña nei panni del personaggio principale, nonché supereroe riluttante. Dopo essere entrato in possesso di un’antica reliquia di biotecnologia aliena chiamata Scarabeo, il neolaureato ne diventa accidentalmente l’ospite. Non solo si ritrova con un’elegante armatura, ma anche con una serie di poteri sovrumani.

A differenza di The Flash, che presentava più supereroi DC, Blue Beetle dovrebbe essere incentrato principalmente sul personaggio del titolo e sul suo rapporto con la famiglia, che nel trailer in questione ha un ruolo decisamente prominente.

Tuttavia, Maridueña ha recentemente fatto intendere che i fan possono aspettarsi alcuni camei in Blue Beetle, anche se non ha voluto rivelare esattamente quali personaggi i fan possono aspettarsi di vedere nel film. “Penso che se siete fan della DC, ci sarà più di un personaggio che riconoscerete”, ha detto Maridueña. “Questo ve lo posso assicurare”. George Lopez ha parlato di un cameo di Batman alla fine del 2022, ma non si sa se il vigilante di Gotham apparirà davvero o se si riferiva semplicemente al controverso commento del suo personaggio “Batman è un fascista“, mostrato nel primo trailer.

Maridueña, noto soprattutto per il suo ruolo nella serie di successo di Netflix Cobra Kai, recita accanto a George Lopez nel ruolo dello zio di Jaime, Rudy, e a Susan Sarandon nel ruolo di Victoria Kord. Nel film diretto da Angel Manuel Soto recitano anche Adriana Barraza, Damián Alcázar, Raoul Max Trujillo, Belissa Escobedo e Bruna Marquezine.