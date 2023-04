Blue Beetle: il trailer del nuovo film DC

Il film è in uscita il 17 agosto in Italia

I DC Studios hanno finalmente rilasciato il primo trailer ufficiale di Blue Beetle, il nuovo film del DCEU in uscita il 17 agosto.

Il trailer offre ai fan il primo sguardo a Jamie Reyes e alla sua armatura extra-terrestre in azione. Il personaggio principale, interpretato da Xolo Maridueña, è un giovane irascibile a cui viene consegnata una scatola di Big Belly Burger contenente uno Scarabeo che gli conferisce incredibili poteri. Sebbene la scena iniziale della trasformazione di Blue Beetle sia presentata con toni horror, il trailer presenta anche i lati maggiormente divertenti del legame con la tecnologia aliena: Jamie spicca il volo in orbita e trasforma i suoi arti in diverse armi. Anche le Industrie Kord giocano un ruolo importante nel video promozionale; Victoria Kord commenta che, sebbene lo Scarabeo possa aver scelto il suo ospite, appartiene ancora a lei. I fan di lungo corso della DC riconosceranno l’apparizione dell’Insetto, la navicella del Blue Beetle Ted Kord, anche se al momento non si sa se apparirà nel film.

Sebbene ci sia stato più di un Blue Beetle nell’Universo DC a fumetti, il prossimo film vedrà l’attore di Cobra Kai Xolo Maridueña indossare la tuta blu corazzata di Jaime Reyes. Creato da Keith Giffen, John Rogers e Cully Hamner in Infinite Crisis #6 del 2006, Jaime è un adolescente che diventa un supereroe dopo che un dispositivo alieno, lo Scarabeo, si innestasulla sua schiena. Jaime è il terzo Blue Beetle dopo Dan Garrett e Ted Kord, e la sua armatura gli garantisce una serie di armi e abilità, tra cui il volo e altre ancora, tutte per gentile concessione dello Scarabeo.

A parte il poster ufficiale e l’artwork promozionale di Blue Beetle, prima del nuovo trailer non sono stati diffusi altri sguardi ufficiali sul film e le immagini trapelate sono state eliminate. Oltre a Maridueña, il cast di Blue Beetle comprende attori del calibro del comico George Lopez e della star di What We Do in the Shadows Harvey Guillen; il progetto è destinato a essere il primo grande film di supereroi con protagonisti latini. La star di Mayans M.C. Raoul Max Trujillo e l’attrice pluripremiata Susan Sarandon (che ha sostituito Sharon Stone) interpreteranno i cattivi del film, rispettivamente Conrad Carapax/Carapax l’Uomo Indistruttibile e Victoria Kord. Mentre il primo è un cattivo robotico, Victoria Kord è una magnate dell’industria militare creata appositamente per il film, e il suo possibile legame con Blue Beetle Ted Kord resta da vedere.