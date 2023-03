Shazam! Furia degli Dèi è al cinema dal 16 marzo al cinema con Warner Bros. Pictures diretto da David F. Sandberg con nel cast Zachary Levi, Helen Mirren , Lucy Liu e Rachel Zegler e abbiamo partecipato al Fan Event romano e li abbiamo incontrati sul tappeto rosso per far loro qualche domanda. Siccome siamo in un film di supereroi, che devono affrontare grandi sfide, abbiamo chiesto loro delle sfide della loro carriera.

Di seguito la sinossi e il trailer del film:

Dotati dei poteri degli dèi, Billy Batson e gli altri membri della famiglia adottiva con cui vive stanno ancora imparando a destreggiarsi tra la vita adolescenziale e quella di supereroi adulti. Si ritroveranno però a fronteggiare le Figlie di Atlante, un vendicativo trio di antiche divinità giunte sulla Terra alla ricerca della magia che è stata loro rubata molto tempo fa. Così Billy, alias Shazam, e la sua famiglia, torneranno in azione per salvare i loro superpoteri, le loro vite e il destino del mondo.

Shazam! Furia degli Dèi: video intervista a regista e cast del cinecomic DC

Per David F. Sandberg: È stato più difficile girare i tuoi due film horror precedenti (Lights Out e Annabelle 2, ndr) oppure questi due cinecomic dedicati a Shazam?

Sicuramente i due Shazam! Si tratta di una produzione talmente più vasta che coinvolge stunt, effetti speciali, basta pensare al nostro cast: voglio dire, abbiamo protagonisti sei supereroi e tre dee, e anche un paio di mostri. È dura. Richiede molto tempo ma hai l’opportunità di fare cose piuttosto fighe!

Per Zachary Levi: È stato più difficile essere una spia in Chuck o essere Shazam?

(ride) Bè, ti dirò, non lo so…. Penso sia stato più difficile in Chuck, perché abbiamo fatto cinque stagioni e ho dovuto imparare tante lingue diverse, e svariate tecniche di combattimento, e altre cose folli. Quindi direi che è stato più difficile in Chuck.

Cosa hai imparato dall’essere Shazam?

Ho imparato che sono grato di non essere mai cresciuto per davvero, perché mi ha fatto avere sostanzialmente il lavoro. Cercavano un uomo che fosse ancora un bambino dentro di sé… ed eccomi qua, sono io! Quindi ho imparato questo: per fortuna che non cresciuto dentro! (ride)

Per Rachel Zegler: È stato più difficile imparare le coreografie per West Side Story o gli stunt per questo film?

Oddio non saprei… Devo dire che non ho dovuto imparare troppe coreografie in West Side Story, mentre è stato complicato soprattutto indossare i costumi in Shazam! Furia degli Dèi!

Per Helen Mirren: È stato più difficile essere la Regina Elisabetta II oppure la figlia di Atlante?

Direi probabilmente la figlia di Atlante. Interpretare una dea è qualcosa di fantastico ed essere qui a Roma dove gli dèi e le dee sono nati è la ciliegina sulla torta. È una bella esperienza e interpretare una dea è più difficile perché non ti puoi affidare alla psicologia umana, devi pensare in modo diverso.

Lei è una dea, quindi direi che è perfetto.

Per Lucy Liu: È stato più difficile essere una Charlie’s Angel, Cottonmouth in Kill Bill o la figlia di Atlante?

Sono tutti ruoli molto diversi. Ma posso dire che nei panni di una dea ho avuto il piacere di recitare insieme a Helen e Rachel e quello è stato è stato l’aspetto più divertente e stimolante. Gli altri ruoli avevano richiesto molta più preparazione e stunt. in Shazam! 2 cavalcare un drago è stato un po’ più facile (ride). Non è stato come andare in bicicletta ma più come cavalcare un cavallo selvaggio. Sono esperienze molto diverse e personaggi differenti ma li ho amati tutti e tre allo stesso modo. E poi sai cos’è fantastico? Ti permette di arrivare in posti come questo. Di condividere l’esperienza, una volta finito il film, con tutto il mondo e per questo è un’esperienza come nessun altra.