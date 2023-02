DC Studios: il punto sul futuro dopo gli annunci di James Gunn

Dopo tante chiacchiere e rumors, James Gunn ha ufficialmente annunciato i primi progetti sviluppati dai DC Studios sotto la direzione sua e di Peter Safran. L’obiettivo di questa nuova gestione è quello che i personaggi DC, sotto la direzione dei DC Studios, siano consistenti e riconoscibili attraverso i vari media, TV, cinema e videogames, pur lasciando spazio a iterazioni che escano dal canone sotto l’etichetta DC Elseworlds, ovvero prodotti che non fanno parte della continuity narrativa che altrimenti sarà comune a tutti gli altri prodotti.

La prima fase della nuova era sarà intitolata DCU Chapter One: Gods and Monsters e inizierà ufficialmente dopo che i quattro film già previsti prima dell’insediamento di Gunn e Safran usciranno nelle sale nel corso del 2023.

I film DC Studios del 2023

Prima dell’inizio del DCU vero e proprio, ci sono quattro pellicole in uscita nel corso del 2023 sulle quali i DC Studios di Gunn e Safran non hanno avuto ruolo, se non magari in qualche limatura effettuata negli ultimi mesi per armonizzare le vicende con le storie successive.

Già rimandato più volte, il secondo capitolo delle avventure di Billy Batson e della sua famiglia adottiva è ormai in dirittura d’arrivo, e nonostante il personaggio non abbia avuto finora grandi legami con il resto dell’universo cinematografico, Gunn ha dichiarato che porterà direttamente a The Flash.

The Flash – 14 giugno 2023

Nonostante i problemi legati ai guai giudiziari del protagonista Ezra Miller, The Flash resta uno dei progetti più importanti dei DC Studios. A parte le ottime parole spese sulla qualità della pellicola da parte di chi ha assistito ai primi screening, la storia (prendendo spunto dalla saga Flashpoint dei fumetti) causerà grandi cambiamenti a livello di continuity nel DCU. James Gunn ha smentito le voci che parlavano di un completo reboot dell’universo narrativo, ma ci saranno molti sconvolgimenti.

Il primo teaser poster è stato appena rilasciato, con il trailer che verrà trasmesso in pompa magna nel corso del Super Bowl.

Blue Beetle – 18 agosto 2023

Questo film con protagonista la versione “giovane” di Blue Beetle (Jaime Reyes, interpretato da Xolo Mariduena) era originariamente destinato a essere distribuito su HBO Max, ma è stato successivamente promosso alla distribuzione nelle sale. Non si conoscono ancora molti dettagli su questa pellicola.

Aquaman and the Lost Kingdom – 24 dicembre 2023

Dopo il successo del primo capitolo, Jason Momoa torna ad interpretare Aquaman forse per l’ultima volta, date le voci che lo vorrebbero in procinto di assumere il ruolo di Lobo nei successivi progetti DC Studios. Anche questa pellicola ha subito alcuni problemi a causa delle questioni legali riguardanti Amber Heard,

DCU Chapter One: Gods and Monsters

I DC Studios hanno stilato un programma che si dovrebbe sviluppare in un periodo compreso tra gli otto e i dieci anni riguardante il DCU cinematografico, televisivo e videoludico, che sarà consistente a livello narrativo pur lasciando massima libertà espressiva ai vari autori, che racconteranno le varie storie secondo il loro stile e la loros sensibilità. Andiamo a vedere nel dettaglio come si svilupperà la fase iniziale.

Creature Commandos

Il primo progetto targato Gods and Monsters sarà, decisamente a sorpresa, la serie animata Creature Commandos, scritta dallo stesso James Gunn, che vedrà il personaggio di Weasel (apparso in Suicide Squad: Missione Suicida) affiancare una serie di altri personaggi mostruosi (tra cui il mostro di Frankenstein) sotto il comando del padre di Rick Flag. Gli attori che prestano la voce ai personaggi saranno gli stessi che li interpreteranno poi anche in live action. Prevista la sua distribuzione su HBO Max negli USA, di conseguenza non sappiamo quando e dove arriverà in Italia.

Waller

La serie dedicata ad Amanda Waller, il personaggio interpretato da Viola Davis nei due film dedicati alla Suicide Squad oltre che in Peacemaker e Black Adam, era nell’aria da parecchio tempo. Coprotagonisti della serie i membri del team Peacemaker, dal momento che la seconda stagione della serie con John Cena è stata rinviata a causa dell’impegno di James Gunn su Superman: Legacy.

Superman: Legacy – 10 luglio 2025

Il primo film della nuova era dei DC Studios, il cosiddetto Chapter One denominato Gods and Monster, non può che essere dedicato al supereroe per eccellenza: Superman. Le immagini promozionali fanno riferimento alla serie All-Star Superman di Grant Morrison e Frank Quitely e le dichiarazioni di Gunn (che sta scrivendo il soggetto del film) e Safran indicano che si cercherà di catturare al meglio lo spirito più puro di Superman: un eroe che ispira e che incarna tutti i valori più alti dell’essere umano. Non si tratterà di una storia delle origini, nonostante si cerchi un attore decisamente giovane per interpretare Kal-El.

Lanterns

Serie prodotta per HBO Max, prenderà il posto della serie Green Lantern Corps di Greg Berlanti, che pare ormai definitivamente accantonata. Con protagonisti Hal Jordan e John Stewart, è descritta come un giallo investigativo sullo stile di True Detectives, una vicenda radicata sul pianeta Terra ma con ramificazioni cosmiche e l’apparizione di qualche altra Lanterna.

The Authority

Uno dei titoli più sorprendenti annunciati dai DC Studio è sicuramente The Authority. Questo gruppo nato sotto la casa editrice Wildstorm prima che venisse assorbita dalla DC originariamente era una sorta di versione pro-attiva e radicale della Justice League, con tanto di due membri, Apollo e Midnighter, che erano dei dichiarati omaggi a Superman e Batman. La serie originale, di Warren Ellis e Bryan Hitch (a cui hanno fatto seguito Mark Millar e Frank Quitely) è stata la principale ispirazione per gli Ultimates della Marvel, la versione “moderna” degli Avengers che è servita da base per la trasposizione cinematografica che ha fatto la fortuna dei Marvel Studios. Questo film promette di dare un’interpretazione inedita al ruolo dei supereroi, ma allo stesso tempo vedrà i personaggi interagire con il resto del DCU.

Paradise Lost

Altra serie ideata per HBO Max, viene descritta come un prologo di Wonder Woman, ambientata sull’isola di Themyscira, in una sorta di Game of Thrones con protagoniste le Amazzoni.

The Brave and the Bold

Il film che introdurrà non solo il Batman del DCU, ma anche Robin: si tratterà dell’ultima versione del Ragazzo Meraviglia, ovvero Damien Wayne, il figlio di Bruce introdotto da Grant Morrison nella sua gestione del Cavaliere Oscuro.

Booster Gold

Serie HBO Max dedicata al viaggiatore temporale, arrivato da un futuro in cui è fondamentalmente uno sfigato per poter essere un supereroe nel presente, grazie alla sua tecnologia avanzata. In molti speculano che il ruolo sembra essere tagliato su misura per Chris Pratt, che già ha interpretato Star-Lord per James Gunn ne I Guardiani della Galassia.

Supergirl: Woman of Tomorrow

Adattamento della serie di Tom King e Evelyn Bilquis, Supergirl: Woman of Tomorrow sarà un film dalle atmosfere fantascientifiche che sottolineerà le differenze tra Superman, cresciuto da amorevoli genitori adottivi sulla Terra, e Supergirl, una sopravvissuta alla distruzione di Krypton che ha visto chiunque morire attorno a lei.

Swamp Thing

Ultimo prodotto annunciato per il capitolo Gods and Monster dei DC Studios, Swamp Thing racconterà l’oscura origine del mostro della palude, personaggio che sarà slegato ma allo stesso tempo collegato al resto della storia del DCU.

DC Studios: i prodotti Elseworlds confermati

Joker: Folie a Deux – 3 ottobre 2024

Il sequel dell’acclamato Joker di Todd Phillips con protagonista Joaquin Phoenix, vedrà Lady Gaga nei panni di Harley Quinn. Si colloca in una sua continuity indipendente ed è già in lavorazione.

Penguin

Spin-off del film The Batman di Matt Reeves, questa serie in otto parti racconterà l’ascesa di Oswald Cobblepot, alias il Pinguino (interpretato da Colin Farrell), a capo della malavita di Gotham dopo gli eventi narrati nel film. In programma su HBO Max, dovrebbe uscire prima di…

The Batman: Part II – 2 ottobre 2025

Il secondo capitolo delle vicende del Pipistrello interpretato da Matt Pattinson sarà nuovamente diretto da Matt Reeves e sarà introdotto anche dalle vicende raccontate nella serie dedicata a Pinguino, mentre si sono perse le tracce del secondo spin-off ipotizzato tempo fa su Arkham.

Superman

In programma da tempo, un film su un Superman afroamericano sceneggiato da Ta Nehisi Coates e prodotto dalla Bad Robot di J.J. Abrams è confermato e uscirà sotto l’etichetta Elseworlds per distinguerlo dai progetti legati a Superman dei DC Studios.

Teen Titans Go

La longeva serie animata dai toni comici e demenziali, diretta ad un pubblico giovane ma molto apprezzata anche dai genitori fan dei personaggi DC, continuerà la sua corsa sotto l’ombrello Elseworlds.

Superman and Lois

La serie di successo di The CW e unica superstite di ciò che un tempo era l’Arrowverse (anche se se ne è ufficialmente distaccata) tornerà con una quarta stagione.

Gotham Knights

Questa serie appena partita su The CW condivide nome e idea di base (i membri della Bat-Family che devono affrontare le conseguenze della morte di Batman) con l’omonimo videogioco. Tra la confusione che può generare e la cessione del canale televisivo da parte di Warner Bros Discovery, il suo futuro appare in bilico, ma la prima stagione andrà in onda regolarmente.

Harley Quinn

La serie animata dedicata ad Harley Quinn, ancora inedita in Italia ma arrivata alla quarta stagione su HBO Max, dovrebbe dare vita anche ad uno spin-off su Kite Man.

Constantine 2

Annunciato a sorpresa nel novembre 2022, poco prima dell’insediamento di Gunn e Safran, il sequel di Constantine con Keanu Reeves sembrava fosse stato cancellato, ma queste voci sono state smentite anche se non c’è notizia dell’effettivo stato di lavorazione.

Chi è stato cancellato o sospeso dai DC Studios

Infine, ecco i titoli che sono stati cancellati o rinviati negli ultimi tempi nell’ambito della ristrutturazione interna dei DC Studios.