Frieren – Oltre la fine del viaggio: unboxing del cofanetto blu-ray

In attesa della seconda stagione, Frieren – Oltre la fine del viaggio arriva finalmente in home video.

Tratto dal manga di Kanehito Yamada e Tsukasa Abe, il nuovo capolavoro realizzato da Madhouse (Death Note, Overlord, Hunter×Hunter, Il Movimento della Terra), è diretto da Keiichiro Saito (Bocchi The Rock!). Con le musiche di Evan Call (Violet Evergarden, Josée, la tigre e i pesci).

I primi 16 episodi che compongono la prima parte sono disponibili in cofanetto. Si tratta di una Limited Edition 2 Blu-ray + Booklet e 4 Cards da Collezione.

Frieren – Oltre la fine del viaggio: la serie anime

La maga Frieren ha sconfitto il Re Demone insieme al gruppo dell’eroe Himmel, dopo dieci anni di tentativi. È tornata la pace nel regno. Dato che è un’elfa può vivere migliaia di anni. Promette dunque a Himmel e agli altri che tornerà a far loro visita e poi si mette in viaggio.

Cinquanta anni dopo Frieren fa visita a Himmel e il resto del gruppo. Lei è identica a prima, mentre Himmel e gli altri sono invecchiati e gli resta poco da vivere. Più tardi assiste alla morte di Himmel. Frieren soffre per il fatto di non aver passato più tempo con loro.

Con questo rimorso nel cuore, si incammina verso un viaggio per fare ciò che non ha fatto in passato. Nelle sue avventure incontrerà molte persone e vivrà molti eventi.

Frieren – Oltre la fine del viaggio: il cofanetto blu-ray

Il cofanetto Limited Edition si presenta nello standard oramai rodato di Anime Factory. In questo caso però il cartoncino è più spesso e resistente per contenere meglio tutti gli extra. Quelli fisici sono migliori di quelli digitali, limitati ai soli trailer, spot e sequenze iniziali e finali alternative.

A pregiare il cofanetto, oltre alla qualità audio/video, non sono tanto le 4 Cards da Collezione (comunque molto belle) ma il Booklet esclusivo. Ben 92 pagine, tutte tradotte in italiano, che comprendono una guida completa ai primi 16 episodi; e ancora interviste esclusive, note di produzione, disegni preparatori, gallery d’illustrazioni. A quel punto Frieren – Oltre la fine del viaggio non avrà più segreti per voi.

CONTENUTI EXTRA

Opening Textless

Ending Textless

Ending speciale

Web Previews

PV

CONTENUTI SPECIALI

4 Cards da Collezione

Book esclusivo di 92 pagine con guida agli episodi, interviste, note di produzione, disegni preparatori, gallery d’illustrazioni

SPECIFICHE TECNICHE

Numero Dischi: 2

Durata: 400 minuti (Extra esclusi)

Formato Video: 1.78:1 1920*1080p @23.98fps

Formato Audio: Italiano 2.0 DTS-HD Master Audio, Giapponese 2.0 DTS-HD Master Audio

Lingue: Italiano, Giapponese

Sottotitoli: Italiano

Di seguito il video unboxing in cui potete vedere più nel dettaglio tutti i contenuti: