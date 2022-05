Blue Beetle: le prime foto di Xolo Maridueña in costume

Le prime immagini della star di Cobra Kai Xolo Maridueña che indossa il costume di Blue Beetle per il film in uscita della DC sono emerse online.

Just Jared ha pubblicato una serie di foto dal set che mostrano Maridueña che indossa il costume di Blue Beetle sul set del film, le cui riprese sono in corso ad Atlanta.

Maridueña interpreterà Jamie Reyes nella pellicola, che arriverà nelle sale nell’agosto 2023, e le foto lo mostrano sia con che senza il casco Blue Beetle. Il costume è straordinariamente simile alla controparte dei fumetti, ovvero la versione del personaggio che appare per la prima volta in Infinite Crisis #3 del 2006 come Reyes e in Infinite Crisis #5 come Blue Beetle.

BLUE BEETLE SET PHOTOS JUST LEAKED pic.twitter.com/ebrCEmm0pw — Neb | 🏳️‍🌈 (@NebsGoodTakes) May 25, 2022

Si vede una sequenza di Blue Beetle in azione, poiché sembra che stia cadendo su un’auto che risulta piuttosto danneggiata dopo che ci è atterrato siora. Questo potrebbe essere il momento in cui impara a usare le sue nuove abilità.

Diretto da Angel Manuel Soto e scritto da Gareth Dunnet-Alcocer, Blue Beetle è stato annunciato dalla DC nel novembre 2018. “È un onore dirigere Blue Beetle, il primo film di supereroi latinoamericani per la DC”, ha affermato Soto. “Voglio ringraziare sinceramente tutti alla Warner Bros. e alla DC per aver creduto in me per dare vita a Jaime Reyes. Non vedo l’ora di fare la storia insieme”. Insieme a Maridueña, il film vedrà nel cast anche Susan Sarandon (che ha sostituito Sharon Stone) e Raoul Max Trujillo nei panni dei cattivi Victoria Kord e Conrad Carapax/Carapax l’uomo indistruttibile. Rumors recenti avevano suggerito che anche Jason Sudeikis di Ted Lasso avrebbe svolto un ruolo importante nel film; tuttavia, secondo quanto riferito, il casting di Sudeikis è stato smentito.

Creato da Keith Giffen, John Rogers e Cully Hamner, Reyes è il terzo personaggio ad assumere il ruolo di Blue Beetle nella continuity DC Comics dopo Dan Garrett e Ted Kord. Diventa l’eroe legandosi con uno scarabeo alieno che gli conferisce una potente tuta con numerosi superpoteri, tra cui superforza, volo e altro ancora. Blue Beetle si allea spesso con il suo migliore amico Booster Gold, un potente eroe del futuro, in numerose trame ed è stato anche membro di Teen Titans e Justice League.

Blue Beetle arriverà nei cinema il 18 agosto 2023.