Batgirl potrebbe uscire al cinema e non solo su HBO Max

Uno degli effetti della fusione tra Warner Bros e Discovery è la rinnovata attenzione verso i cinema, attenzione che potrebbe concretizzarsi in un rilascio nelle sale anche del film di Batgirl con protagonista Leslie Grace, le cui riprese sono già state ultimate.

La direzione che faceva maggiormente capo alla AT&T infatti aveva approntato un piano di sviluppo della piattaforma HBO Max che, complice anche la chiusura delle sale durante la pandemia, riservava una serie di titoli DC Warner Bros alla diffusione in streaming.

Il successo di The Batman ha però messo in evidenza come le sale cinematografiche siano ancora in grado di generare grandi profitti, e con la nascita di Warner Bros Discovery si è deciso di puntare nuovamente a quel mercato.

Secondo un articolo di Puck, a seguito della fusione tra Warner Bros Discovery, il nuovo management dello studio sta valutando di cambiare rotta.

Secondo quanto riferito, la Warner Bros sta ora discutendo di investire più soldi in Batgirl per aumentare il budget di post-produzione e le spese di marketing per consentire un’uscita al cinema. La notizia arriva poche settimane dopo che The Batman è stato aggiunto a HBO Max e sembra generare grandi numeri.

L’uscita nelle sale non sembra quindi togliere mercato alle piattaforme di streaming, anzi, un grande successo cinematografico può fare da traino pubblicitario per il successivo rilascio sulle piattaforme (come sembra aver già verificato la Disney con i suoi film Marvel Studios su Disney+).

Puck afferma infatti che dopo la “Great Netflix Correction of ’22” – che ha visto lo streamer perdere 200.000 abbonati nei primi tre mesi dell’anno – Hollywood sta ripensando al suo attuale approccio all-in allo streaming.

Già il film di Blue Beetle, originariamente previsto per HBO Max, era stato destinato alle sale, e ora pare che anche Batgirl possa uscire al cinema, anche se con un certo ritardo rispetto alle previsioni.

Dal punto di vista della trama, infatti Batgirl dovrebbe seguire necessariamente The Flash, pellicola che è stata oggetto dello slittamento dei vari progetti cinematografici DC.

Il ritorno di Michael Keaton nel ruolo di Batman, interpretato nelle due pellicole dirette da Tim Burton tra la fine degli anni ‘80 e i primi ‘90, deriva infatti dalle vicende narrate nel film che dovrebbe ridefinire completamente il DC Expanded Universe.