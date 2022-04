Dead Boy Detectives: HBO Max ordina la serie dei Ragazzi Morti Detective

I personaggi creati da Neil Gaiman e già apparsi in Doom Patrol saranno protagonisti di una serie in 8 episodi

HBO Max ha annunciato su Twitter che Dead Boy Detectives sarà il prossimo titolo DC ad essere adattato come nuova serie sul servizio di streaming. Inizialmente era stato ordinato un pilot alla fine del 2021 e ora che l’ordine è stato confermato è destinato a essere espanso in una serie di otto episodi.

Dead Boy Detectives vedrà come protagonisti George Rexstrew e Jayden Revri nei panni di Edwin Payne (Rexstrew) e Charles Rowland (Revri), i due ruoli principali. Inoltre Kassius Nelson apparirà come Crystal Palace.

The mystery is only just beginning.#DeadBoyDetectives is coming soon to HBO Max. pic.twitter.com/8XEXIedQNO — HBO Max (@hbomax) April 14, 2022

Sarah Aubrey, responsabile dei contenuti originali di HBO Max, ha condiviso la sua eccitazione nel vedere questo spettacolo aggiungersi all’universo DC con una “nuova avvincente visione di una serie poliziesca”. Ha anche elogiato lo showrunner Steve Yockey insieme a Jeremy Carver e il team Berlanti dell’Arrowverse per il lavoro svolto finora sul progetto:

“Siamo entusiasti di espanderci ulteriormente nell’universo DC con Steve, Jeremy e il team di Berlanti con questa nuova avvincente visione di una serie poliziesca. Siamo rimasti affascinati dal mondo dei Dead Boy Detectives che Steve e Jeremy hanno introdotto per la prima volta in “Doom Patrol“ e non vediamo l’ora di seguire gli investigatori soprannaturali nei macabri misteri a venire”.

I Dead Boy Detectives sono già apparsi su HBO Max nella terza stagione di Doom Patrol (inedita in Italia, le prime due stagioni sono su Prime Video), interpretati da Sebastian Croft e Ty Tennant, ma questa serie sarà ambientata in un universo separato dal suo predecessore.

Non è stata ancora fissata una data di uscita per lo show, ma l’annuncio è arrivato insieme al teaser poster ufficiale. L’annuncio della nuova serie è arrivato peraltro in corrispondenza delle notizie che vogliono la nuova proprietà decisa ad ampliare lo sviluppo dei personaggi DC.