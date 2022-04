DC vs Vampires: All-Out War – Guerra totale con i vampiri, in bianco e nero

DC vs Vampires torna con una nuova miniserie dal titolo All-Out War, e sembra che la DC abbia proprio inaugurato un nuovo franchise succhiasangue. I personaggi che vedremo armati di agli e paletti saranno Booster Gold, Deathstroke, Mary Marvel, Bane, Deadman e Azrael, capitanati da John Constantine (che sarà sempre più al centro di nuovi progetti DC).

Come riporta Newsarama, DC vs Vampires: All-Out War # 1 è una nuova serie limitata in sei numeri “buffet all-you-can-eat di follia truculenta” che inizia a luglio e funge da serie complementare alla serie principale di DC vs Vampires, che segue il one-shot DC vs Vampires: Hunters a maggio e DC vs Vampires: Killers a giugno.

All-Out War è stato scritto dal co-sceneggiatore della serie principale e scrittore degli one-shot Matthew Rosenberg insieme ad Alex Paknadel, uno scrittore con crediti in BOOM! Studios (Arcadia), Marvel, Valiant Entertainment, Titan e altro, con disegni di Pasquale Qualano.

All-Out War #1 contiene anche una storia di appendice scritta e disegnata da Guillaume Singelin.

Come tutti i titoli DC vs Vampires, la DC descrive la serie come “grintosa, violenta e brutale”, ma ciò che distingue All-Out War è un quarto aggettivo: “monocromatico“.

Esattamente. Anche se si può dedurre dalle copertine, All-Out War sarà raccontato in un glorioso bianco e nero.

La serie principale di 12 numeri DC vs Vampires con il co-sceneggiatore James Tynion IV ha appena concluso la sua prima metà con il numero 6 il 29 marzo e si sta prendendo una pausa per permettere all’artista Otto Schmidt di recuperare le scadenze e tenere il passo.

Una serie di tipo “Elseworlds“, DC vs. Vampires è iniziata mettendo la Justice League contro un esercito segreto di vampiri che si sta preparando a conquistare la Terra e ha appena scioccato i lettori rivelando che l’identità del re dell’esercito di vampiri è guidato dal suo re, un personaggio conosciuto e amato dal pubblico.

DC vs. Vampires: All-Out War n. 1 (di 6) sarà in vendita il 19 luglio e presenta copertine variant di Kael Ngu, Ejikure e James Stokoe.