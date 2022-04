L’evento DC del 2023 sarà incentrato sul soprannaturale?

Alcune voci indicano una possibile Crisis of Magic come grande evento DC del 2023

Mentre sta per iniziare Dark Crisis, iniziano a girare le prime voci sul grande evento DC Comics del 2023.

Secondo Bleeding Cool, potrebbe essere una buona idea tenere d’occhio quello che sta succedendo con Zatanna, John Constantine, The Demon e simili alla DC Comics quest’anno.

L’evento DC Comics del 2023 dovrebbe prendersi una pausa dai conflitti del multiverso per regalare una grande storia incentrata sulla magia e le forze soprannaturali nell’universo DC.

Potrebbe essere qualcosa in cui sono coinvolti autori del calibro dello scrittore Ram V. Uno dei più recenti autori di punta della DC Comics e scrittore di Swamp Thing, ha anche scritto la serie Justice League Dark, piena del tipo di personaggi soprannaturali che sarebbero necessari per un evento del genere.

Ma anche Si Spurrier ha scritto di recente Constantine nella sua serie. E Dan Watters è stato anche impiegato in un certo numero di titoli del Sandman Universe e negli ultimi tempi ha inserito un po’ di soprannaturale nei retroscena di Arkham.

Ma un evento incentrato sul soprannaturale potrebbe anche essere l’occasione per lo scrittore di Sandman Presents Nightmare Country e scrittore di DC Vs Vampires James Tynion IV di tornare alla continuità della DC Comics mainstream con qualcosa di così grande. Non ha ancora fatto un crossover di questo livello e oggigiorno ogni grande scrittore di fumetti deve farne uno.

Peraltro, tra i titoli in lizza nel DC Round Robin ce ne sono molti strettamente legati alle tematiche soprannaturali: Constantine & the Demon: Vacation From Hell, Suicide Squad: Dark e DC Horror Presents: Ghost Tour From Hell.

Forse è il momento di un altra storia come Books Of Magic, che si espanda maggiormente e coinvolga altri titoli? Potrebbe essere una sorta di Crisis Of Magic.

D’altra parte, da tempo si parla di un possibile adattamento cinematografico della Justice League Dark, e spostare il focus sui personaggi soprannaturali per l’evento DC del 2023 potrebbe essere una mossa in questa direzione.