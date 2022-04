DC Round Robin 2022: seconda fase, svelati i team creativi

L’edizione 2022 del DC Round Robin entra nella seconda fase, l’Elite Eight, e svela i team creativi degli otto potenziali titoli rimasti in gara.

I clienti di DC Universe Infinite hanno tempo fino al 10 aprile per votare nel DC Round Robin 2022 prendendo in considerazione anche i team creativi, e decretare quindi i quattro vincitori dei duelli e semifinalisti che competeranno per diventare effettivamente una miniserie di sei numeri pubblicata in digitale da settembre.

Ecco di seguito i titoli vincitori del turno precedente con una descrizione della serie fornita dai rispettivi team creativi.

DC Round Robin 2022 – Elite Eight: team creativi e descrizione delle serie

Hawkman & Hawkwoman: The Changeling – Cavan Scott & Fico Ossio

Constantine & the Demon: Vacation From Hell – Frank Allen & Nik Virella

Suicide Squad: Dark – Zac Thompson & Garry Brown

Kid Flash: The Speed of Fear – Brandon Easton & Travis Mercer

Green Lantern: The Light at the End of Forever – Si Spurrier & Marco Santucci

DC Horror Presents: Ghost Tour From Hell – Tee Franklin & Domo Stanton

Green Lantern: The Birth of Conspiracy – Scott Bryan Wilson & Skylar Partridge

– Scott Bryan Wilson & Skylar Partridge Superboy: The Man Of Tomorrow – Kenny Porter & Janhoy Lindsay

Hawkman & Hawkwoman: The Changeling vs. Constantine & the Demon: Vacation From Hell

Hawkman & Hawkwoman: The Changeling

Hawkman & Hawkwoman: The Changeling è stata ideata dallo scrittore Cavan Scott dal disegnatore Fico Ossio. Il tema della serie è quello di trovare la propria identità come famiglia, sia insieme che separatamente.

Hawkman e Hawkwoman non hanno mai avuto figli insieme. Di questo sono sicuri. Allora chi è Hektor Hol, lo scalmanato giovane dalle ali taglienti che afferma di essere loro figlio? possono fidarsi dei loro ricordi… o l’uno dell’altra?

Inizieremo con roboanti battaglie cosmiche mentre i Falchi vivono la vita perfetta che si sono costruiti. Quindi, quando Hektor arriverà, giocheremo con il disagio della situazione, forse dandoci un’atmosfera inquietante, simile a Servant di M. Night Shyamalan, che rende lo stesso Hawkman sempre più paranoico. Immagina la scena in cui Hawkman, rimuginando sulla Soarship, si rende improvvisamente conto che Hektor lo sta fissando, senza muoversi. Nemmeno sbattendo le palpebre. Eppure, per tutto il tempo, Hektor si comporta come un adolescente entusiasta quando è con Hawkwoman, che lo accetta tanto quanto Hawkman è diffidente. Ci saranno momenti in cui Hawkman abbasserà la guardia e la famiglia inizierà a riunirsi, solo per vedere gli eventi rivoltarsi contro di loro. Fondamentalmente penso che sia Super Sons che incontra Orphan. Sì, è un mix strano, ma funzionerà, specialmente con l’arte di Fico! Il trucco sarà far sì che i lettori amino Hektor, e anche lo temano. Lui stesso sa chi o cosa è? Ci sarà un cuore qui che impedirà alle cose di ribaltarsi nell’orrore, aiutato incommensurabilmente dallo stile di Fico. Giocheremo con l’oscurità e la luce, la luce alla fine vincerà con una conclusione che sarà piena di speranza e appagamento, poiché si formerà un legame tra i Falchi e il loro figlio, il cuculo nel nido finalmente accettato come parte della famiglia , loro tre più forti che mai.

Constantine & the Demon: Vacation From Hell

Constantine & the Demon: Vacation From Hell è stata ideata dallo scrittore Frank Allen e dal disegnatore Nik Virella.

La natura ingannevole di John Constantine gli chiede il conto quando viene sorpreso a barare da un misterioso individuo a una partita di poker mistico. Dopo essere stato interrotto da un cadavere parlante con un messaggio criptico, che chiede a Costantine di tornare a casa, John viene punito per i suoi peccati.

All’improvviso un Costantine nerfato magicamente è su un aereo, in viaggio verso la sua città natale di Liverpool.

Con Etrigan il Demone.

Nel suo corpo.

Non invitato.

All’arrivo, John ed Etrigan si incontrano con la voce del cadavere. La coppia ha quindi il compito di localizzare e salvaguardare un bambino, che è entrato in possesso di un artefatto malvagio e parassitario di immenso potere. Il tempo scorre mentre i due improbabili e riluttanti alleati corrono per salvare un innocente prima che l’antica corruzione consumi la sua anima.

Con un legame instabile con un principe degli abissi e i suoi poteri gravemente ridotti, Costantine deve elemosinare, prendere in prestito o rubare qualsiasi cosa magica possibile per affrontare un esercito di incubi.

Dalle vecchie ferite scaturisce un fresco inferno. Sarà non convenzionale.

Suicide Squad: Dark vs. Kid Flash: The Speed of Fear

Suicide Squad: Dark

Suicide Squad: Dark è stata ideata dallo scrittore Zac Thompson e dal disegnatore Garry Brown.

Incontrate l’occulta Task Force D di Terra-13. Il leader sul campo Vampire Batman comanda una squadra top-secret di assassini, mostri e demoni. I parassiti che smorzano la magia agganciati nel loro cervello li costringono a seguire gli ordini e la promessa di libertà li mantiene motivati. Grazie al misterioso benefattore noto solo come Milton, Amanda Waller ha costruito la squadra definitiva… su un’altra Terra! Ha scelto una squadra squilibrata per rovesciare il mondo soprannaturale della stregoneria e del crepuscolo permanente. Sì, farà l’impensabile. Eliminerà la Lega delle Ombre… ma a che scopo?

Suicide Squad: Dark è una storia horror speculativa sull’oscura cospirazione multiversale, le specie in via di estinzione e la possibile fine di tutte le cose. È lo specchio oscuro della Suicide Squad in cui tutto è strano e non proprio come sembra. Quando il responsabile della squadra Frankenstein scopre che il suo compagno di squadra Spore potrebbe essere un noto ecoterrorista di Terra-41, mette in moto una serie di eventi che sfuggono rapidamente al suo controllo. Peggio ancora, la Task Force X ha pochi alleati che aiutano a dare un senso alla vera portata del loro pericolo. Da chi prende gli ordini Waller? Che diavolo sono quei vermi che pendono dalle loro teste? No, davvero, chi cazzo è Milton?

Vampire Batman, Frankenstein, Raven, Gorilla Grodd, Spore, Zatanna, Plasma-Man e Sinestro muoiono dalla voglia di scoprirlo.

Kid Flash: The Speed of Fear

Kid Flash: The Speed of Fear è stata ideata dallo scrittore Brandon Easton e dal disegnatore Travis Mercer.

KID FLASH (Wallace West) si ritrova improvvisamente strappato dalla superficie della Terra in una tempesta cosmica causata da uno strappo nella Speed ​​Force. Mentre indaga, Kid Flash scopre che REVERSE-FLASH si è fuso con la pericolosa entità PARALLAX, un’entità composta da energia della paura che alimenta gli anelli gialli del Sinestro Corps. La loro empia combinazione crea l’inedito Speed ​​Ring, che può generare una velocità interdimensionale sufficiente per mandare in frantumi la batteria centrale del Corpo delle Lanterne Verdi su OA. In qualche modo, Kid Flash è stato catturato dal vortice della creazione dello Speed ​​Ring, che destabilizza le pareti del Multiverso!

Ora, Kid Flash deve inseguire l’iperpotente Reverse-Flash attraverso una varietà di mondi alieni devastati dallo Speed ​​Ring e trovare un modo per fermare lui e i pericolosi membri del Sinestro Corps che faranno tutto il possibile per distruggere la batteria centrale delle Lanterne Verdi . Tuttavia, la connessione di Wallace West con la Speed ​​Force viene interrotta e la sua capacità di usare i suoi poteri diminuisce esponenzialmente quando Reverse-Flash ottiene la velocità massima per raggiungere il suo oscuro obiettivo. Mentre il tempo scorre verso lo zero, Kid Flash impara nuovi modi di usare la sua intelligenza e astuzia per sconfiggere uno squadrone di Lanterne Gialle e fermare Reverse-Flash e Parallax prima che eliminino le forze della giustizia e della pace.

Green Lantern: The Light at the End of Forever vs. DC Horror Presents: Ghost Tour From Hell

Green Lantern: The Light at the End of Forever

Green Lantern: The Light at the End of Forever è stata ideata dallo scrittore Si Spurrier e dal disegnatore Marco Santucci.

Fra un milione di anni. Una galassia sconvolta dalla violenza, dove imperatori simili a divinità esercitano un potere impensabile e intraprendono una spietata guerra interstellare. Qui gli antichi echi della nostra epoca eroica – il nostro DCU – giacciono fossilizzati, resi mitici o completamente dimenticati.

…ma non dal Pazzo: un anziano contadino in un sistema arretrato, brutalizzato dagli ultimi teppisti con jetpack e stivali che si definiscono uomini di legge. Lui ricorda. Quando il suo cranio rotto è rattoppato, improvvisamente ricorda tutto. Un’era di campioni. Un tempo di verità e di giustizia. Un gruppo di forze di pace dedite alla prosperità, all’equità e alla luce. Il Corpo delle Lanterne Verdi. Si ricorda… perché lo era. Il suo nome… ne è sicuro… è John Stewart.

Ha ragione? Come poteva aver dimenticato chi e cosa era in un’altra epoca, in un’altra vita? Com’è che nessun altro ha mai sentito parlare delle Lanterne Verdi? Non è più probabile che lui, come presumono i suoi amici, non sia altro che un vecchio derelitto dal cervello spezzato, che fantastica su meraviglie passate di miti infantili mentre la senilità inizia…?

Qualunque cosa sia, ci sono un sacco di fetenti che si preoccupano più dei suoi soldi che dei suoi ricordi. E così assembla una piccola banda di sicari, storici e *cough* “bastardi”, per andare là fuori. Scavare. Per scoprire segreti sorprendenti e tracce contorte del DCU che conosciamo e amiamo. Per cercare di svelare l’enigma più grande di tutti: chi ha ucciso la speranza di un’intera galassia? Chi ha ucciso la verità, la giustizia e la pace?

Chi ha ucciso la luce? E si può riaccendere?

Questa è una storia di Lanterna Verde diversa da qualsiasi altra, che fonde ricordi segreti del DCU con un futuro distopico in cui il Corpo delle Lanterne è un mito dimenticato. Una moltitudine di colpi di scena colpirà il nostro anziano eroe mentre si muove maliziosamente attraverso gli echi di una storia corrotta, causando increspature che avranno gravi conseguenze per l’attuale DCU… e imparando rapidamente l’orribile destino dei suoi ex compagni.

Non sono mai andati via. Hanno semplicemente preso il sopravvento: corrotti dal potere supremo, contorti dai demoni dell’ambizione e dell’autorità. Dei stellari in guerra, vestiti di verde.

In definitiva, il dono più grande del Pazzo non è il potere miracoloso né la forza di un eroe, ma la sua fede nella semplice bontà delle persone che lo circondano. Nel corso del tempo, il suo idealismo si diffonde anche sul più cupo bastardo spaziale con le nocche laser nel suo seguito. Fino a quando non iniziamo a chiederci: può una singola mente fragile riaccendere la fiamma della speranza?

…e cosa succede quando si rende conto che la fiamma non è—non è mai stata—quello che sembra…?

DC Horror Presents: Ghost Tour From Hel

DC Horror Presents: Ghost Tour From Hell è stata ideata dalla scrittrice Tee Franklin e dal disegnatore Domo Stanton.

Necessitando di un cambio di scenario, Madame Xanadu si trasferisce a New Orleans, Louisiana, da New York, e apre un nuovo negozio. L’inaugurazione di Curiosità Occulte di Madame Xanadu è andata un po’ meglio del previsto; gestire un negozio di magia a New York è molto diverso da gestirne uno a New Orleans, specialmente quando accetti solo alcuni clienti selezionati.

Mentre accompagna l’ultimo cliente fuori dal negozio, Madame Xanadu sente che qualcosa sta arrivando… o forse è già qui. Una sconosciuta entra nel negozio e chiede a Madame Xanadu il suo aiuto: una madre sconvolta crede che sia successo qualcosa di male a suo figlio. Spiega che suo figlio e i suoi amici del college sono andati in un tour dei fantasmi e sono scomparsi da giorni. Tirando fuori il suo mazzo di tarocchi, Madame Xanadu gira le carte. Quando la mamma si allunga per toccare le mani di Madame Xanadu, l’oracolo sente parole che non riesce a distinguere, che le fanno venire un brivido lungo la schiena come nessun altro. Manda la mamma a casa con la promessa di cercare di scoprire cosa è successo.

Pregando mentre si mescolano le carte dei tarocchi, le immagini lampeggiano nella testa di Madame Xanadu, facendola urlare e alla fine svenire. Mentre è svenuta, Rama Kushna appare con un avvertimento e offre l’aiuto di Deadman in questa ricerca. In un’altra parte della città è in corso un tour dei fantasmi: sono presenti ragazzi del college, adulti, anziani, incluso Jason Blood. Qualcosa lo ha attirato a New Orleans e non importa quanto abbia ignorato questa “chiamata”, ha continuato a diventare più forte. Alla fine del tour, un uomo esce dall’ombra, invitando pochi eletti a una “seduta”. Jason ed Etrigan riconoscono immediatamente l’uomo: è Deacon Blackfire!

Blackfire è stato riportato in vita da un nuovo potente giocatore in città, la dea Ecate, e lei gli ha ordinato di portare le anime con cui banchettare. Ecate, anche lei stanca della vita mondana, ha deciso di dare una scossa e visitare New Orleans durante il Mardi Gras, prima di tornare sul Monte Olimpo.

Xanadu, Deadman e il Demone si alleano per capire come impedire che accadano queste sparizioni, sconfiggere l’immortale Deacon Blackfire e la dea Ecate e, si spera, riunire molte delle anime perdute. Apparizioni di Constantine e Bloodwynd per tutta la serie, fino allo scontro finale contro l’onnipotente Hecate.

Green Lantern: The Birth of Conspiracy vs. Superboy: The Man Of Tomorrow

Green Lantern: The Birth of Conspiracy

Green Lantern: The Birth of Conspiracy è stata ideata dallo scrittore Scott Bryan Wilson e dalla disegnatrice Skylar Partridge.

È il 1947 e Alan Scott fa parte di una nuova razza di umani dotati del potere degli dei. Ma deve ancora svolgere un lavoro quotidiano, proteggere i suoi segreti personali dal pubblico e nascondere la sua identità civile all’agenzia governativa costituita per monitorare l’attività dei supereroi.

Quando si ritrova nei luoghi di tre incursioni UFO – i famosi “uomini in nero” e gli avvistamenti di dischi volanti e l’incidente di Roswell – si rende conto che potrebbe perdere tutto.

Ora, come Lanterna Verde, imprigionato e solo su un pianeta alieno, usato come condotto per raccogliere il potere della fiamma verde, potrebbe dover fare affidamento su tre funzionari governativi di basso livello, il cui compito è spiarlo, per aiutarlo a porre fine a un genocidio alieno e ritenere il governo responsabile di azioni ostili… e fidarsi che manterranno segreti i suoi segreti più profondi.

Scott Bryan Wilson (Pennyworth, Batman: Gotham Nights) e Skylar Patridge (Wonder Woman) mettono in discussione tutto in questa storia di potere e patriottismo intrisa di teorie cospirative in un momento cruciale della storia americana.

Superboy: The Man Of Tomorrow

Superboy: The Man Of Tomorrow è stata ideata dallo scrittore Kenny Porter e dal disegnatore Janhoy Lindsay.

Conner Kent è tornato! Ma questo non è l’universo DC che conosceva. Con Jonathan, Kara e Clark che proteggono la Terra, Conner si sente un estraneo più che mai. Vivendo nella fattoria del Kent, sogna un giorno di trovare finalmente il suo posto nell’universo e uno scopo come Superboy.

Quando Conner intercetta un segnale di soccorso da tutta la galassia, si dirige verso le stelle per dare una mano. Ma il suo viaggio viene interrotto quando si ritrova coinvolto in una battaglia intergalattica tra i signori della guerra Dominator e un gruppo di ribelli spaziali rinnegati chiamati Cosmoteers.

Desideroso di aiutare i pianeti di una galassia lontana, Conner offre il suo aiuto agli eroi dello spazio. Ma i Cosmoteers non seguono le stesse regole della Casa di El. Faranno qualsiasi cosa per liberare le armi biologiche create dai signori della guerra, anche se ciò significa attraversare limiti che Superboy non farebbe mai.

Intrappolato tra la caccia alla vendetta dei Cosmoteer e il suo stesso codice, Conner dovrà combattere più duramente che mai per trovare la sua strada nell’universo e ritagliarsi un futuro più luminoso per mondi che non hanno un Superman. I cattivi dell’universo stanno per imparare: non scherzare con la “S”.