Un bambino di due anni scappa nella notte dicendo di essere Batman

Che Batman sia un personaggio in grado di appassionare grandi e piccoli lo sappiamo, ma che venisse preso a modello da un bambino di due anni e mezzo che scappa di casa in piena notte francamente appare esagerato!

È quanto è successo a Castel Gandolfo, nell’area dei Castelli Romani, dove una coppia con un bambino stava trascorrendo un periodo di vacanza in un residence. Il bambino, evidentemente fan di Batman, nei giorni scorsi aveva visto un cagnolino nel giardino di una villetta poco distante (chissà, forse somigliava a Ace, il bat-segugio).

In piena notte, mentre i genitori dormivano, si è quindi alzato, ha abbandonato il residence e si è incamminato in direzione della villetta, entrando nel giardino per giocare con il cane.

A quel punto però è scattato l’allarme silenzioso della villa, che ha allertato dell’intrusione il proprietario, in quel momento assente, attraverso un sms. Giunto sul luogo per controllare verso le 2 del mattino, l’uomo ha sorpreso il bambino nel giardino con l’animale e ha allertato i carabinieri.

Giunte sul luogo, le forze dell’ordine hanno cercato di capire chi fosse il bambino, ma hanno ricevuto una risposta degna del Cavaliere Oscuro: “Sono Batman, sono venuto qui per giocare con il cagnolino. Vi dico dove abito solo se mi date la cioccolata”.

Per fortuna i carabinieri avevano dei cioccolatini con cui condurre le trattative, per cui il bambino, pur continuando a presentarsi come Batman senza rivelare la sua identità segreta, ha condotto i militari al residence dove i genitori, ignari di tutto, stavano ancora dormendo.

Per fortuna la vicenda si è conclusa solo con lo sconcerto di fronte al carattere dimostrato dall’infante Cavaliere Oscuro: la strada percorsa in piena notte infatti costeggia un campo da golf costellato da laghetti, che al buio avrebbero potuto costituire un pericolo concreto per il bambino.