Keanu Reeves è Batman in DC League of Super-Pets

Dopo il successo di The Batman con Robert Pattinson, è il turno di un attore del calibro di Keanu Reeves misurarsi con il Cavaliere Oscuro nel prossimo film DC League of Super-Pets. La DC e la Warner Bros hanno infatti diffuso un nuovo trailer del film di animazione in uscita a Maggio negli Stati Uniti, in cui ampio spazio è dedicato al rapporto tra Batman e Ace, il Bat-Segugio.

Personaggio da qualche tempo reintrodotto anche nei fumetti (dove però è un pastore tedesco), Ace è un cane dal passato traumatico adottato da Bruce Wayne, e addestrato con molta pazienza da Alfred.

Nel trailer vediamo come il passato traumatico di Ace (doppiato da Kevin Hart) e Batman (la cui voce, appunto, è quella di Keanu Reeves) è messo a confronto mentre entrambi riflettono in maniera cupa e malinconica sul legame che si sta creando tra loro. Un legame agli antipodi da quello allegro e solare tra Superman (doppiato da John Krasinski) e Krypto, il suo super-cane (dalla voce originale di Dwayne “The Rock” Johnson).

Nel trailer poi si dà ampio spazio ad una presa in giro della figura di Batman, che afferma di lavorare da solo, a parte quando lavora con Robin, Alfred, il Commissario Gordon, il suo team IT, chiunque sia interpretato da Morgan Freeman… Inoltre, quando Clark Kent offre a Krypto in giocattolo di gomma a forma di Batman, il Cavaliere Oscuro è visibilmente interdetto, augurandosi che si tratti almeno di un giocattolo con licenza ufficiale.

DC League of Super-Pets vede un cast di doppiatori di primordine, oltre a Keanu Reeves (Batman), John Krasinski (Superman), Dwayne Johnson (Kypto) e Kevin Hart (Ace). Il resto del cast vede Vanessa Byer come PB, Natasha Lyonne come Merton, Diego Luna come Chip, Marc Maron nel ruolo di Lex Luthor e Dascha Polanco in quello di una Lanterna Verde. Altri doppiatori di cui non si conosce ancora il ruolo sono Kate McKinnon, Ben Schwartz, Jameela Jamil e Thomas Middleditch.