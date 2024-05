One Piece 1103: Garp torna con la sua potenza nell’anime

One Piece ha raggiunto una fase importante nell’arco narrativo di Egghead, e il promo per il prossimo episodio dell’anime sta preparando il ritorno di Monkey D. Garp sullo schermo. L’anime di One Piece ha dato il via alla vera spinta dell’arco narrativo di Egghead con gli ultimi episodi dell’anime, poiché Luffy e i Mugiwara hanno scoperto che il Dottor Vegapunk è stato preso di mira per l’eliminazione da parte del Governo Mondiale. Così, il CP-0 ha iniziato ad attaccare l’isola nel tentativo di eliminare lo scienziato per tutto ciò che ha appreso, e il caos è destinato a iniziare nel laboratorio di Future Island.

Ma mentre questo sarà il principale conflitto degli eventi odierni riguardanti Egghead, questo è di gran lunga l’unico grande conflitto che i fan vedranno dispiegarsi. Non solo ci saranno ancora più aggiornamenti su ciò che sta accadendo nel resto dei mari mentre Luffy e gli altri sono sull’isola, ma ciò significa che vedremo di nuovo volti familiari in azione mentre seguono alcuni di questi grandi conflitti anticipati negli episodi precedenti. Questo include Garp, che è pronto a tornare nell’Episodio 1103 di One Piece, e puoi dare un’occhiata al teaser qui sotto.

La prima anticipazione dell’Episodio 1103 di One Piece mostra Garp che viene mostrato durante la scheda dei titoli, ma al momento non è chiaro cosa farà nei nuovi episodi. Quando l’arco narrativo di Egghead è iniziato, è stato rivelato che Koby era stato rapito da Barbanera dopo l’attacco alle Amazzoni.

Questo sembra indicare che Garp sarà il protagonista di questo sforzo in futuro, poiché i fan otterranno finalmente un aggiornamento su come si evolverà questa fase dell’azione da questo punto in poi. Per quanto riguarda l’Episodio 1103 di One Piece stesso, sarà in prima visione in Giappone domenica 5 maggio (e sabato 4 maggio a livello internazionale).

L’Episodio 1103 di One Piece sarà disponibile in streaming sia su Crunchyroll che su Netflix. Per quanto riguarda ciò che accadrà negli episodi, è intitolato “Torna indietro, papà! Il vano desiderio di Bonney!” Il promo per l’episodio lo suggerisce in questo modo, “Cosa potrebbe pensare lo scienziato? Anche quando è messo alle strette da Bonney, Vegapunk rimane in silenzio su perché ha modificato Kuma. Tuttavia, i sentimenti intensi della figlia per suo padre superano la sua determinazione, e lei apre la porta alla verità!”