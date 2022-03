The Batman di Reeves e Berserk di Kentaro Miura si incontrano in un crossover meraviglioso

Le storie che avvolgono Batman e Berserk raccontano tra le vicende più coinvolgenti nel mondo dei fumetti e non, visto che tra videogiochi, lungometraggi e trasposizioni animate, queste opere hanno donato davvero tanto al pubblico appassionato.

Ora, come ben sapete, il mondo dei manga si incrocia spesso con quello dei comics americani (basta ricordare il Batman Ninja e Samurai Deadpool, per citarne alcuni) ed a volte alcuni crossover hanno avuto un arco narrativo anche abbastanza lungo.

Batman, da come potete apprendere dalle ultime settimane, è appena tornato al cinema con la pellicola The Batman, con protagonista Robert Pattinson (scopri di come l’attore ama FFVII) diretto da Matt Reeves. Mentre Berserk è meno fortunato, e dopo la scomparsa del suo papà, Kentaro Miura, l’oscura storia di Gatsu potrebbe non avere una fine, viste le circostanze improbabili dove gli assistenti del sensei dovrebbero concludere l’opera e mostrare finalmente lo scontro tra Gatsu e Griffith.



Sul fronte animato Berserk non ha ancora nulla in cantiere, e dopo i feedback negativi ottenuti durante la serie animata del 2016, il franchise non ha fatto trapelare alcuna notizia al riguardo. Ora però, su Reddit un’artista fa sognare i fan di entrambi i brand, omaggiando sia il Cavaliere Oscuro che il tormentato Gatsu, in una fan art davvero memorabile:

L’illustrazione di Forest Jeager mostra Gatsu e Casca fianco a fianco in una posizione che omaggia la già celebre immagine del nuovo film di Batman, richiamando le pose assunte da Pattinson e Zoe Kravetz in una delle locandine promozionali del film di Matt Reeves.

The Batman ha forgiato Robert Pattinson per impersonare Bruce Wayne, nel nuovo film in uscita il prossimo 3 Marzo in Italia, e il 4 in USA. The Batman sarà non solo il riscatto del personaggio della DC, ma anche quello dell’attore, che una volta per tutte vuole uscire dal vortice di Twilight, ruolo che purtroppo ancora gli è associato nonostante le innumerevoli e sfaccettate performance di Pattinson nel corso degli anni.

The Batman è uscito nella sale italiane il 3 Marzo 2022, è stato prodotto dalla DC Films e distribuito dalla Warner Bros. Secondo le news rivelate nel corso delle settimane, e stando alle parole del regista e sceneggiatore Matt Reeves, la produzione sarebbe a lavoro su uno spin-off televisivo dedicato alla Catwoman di Zoe Kravitz per ampliare il futuro Batverse.