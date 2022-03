In Dragon Ball Super, Toriyama e Toyotaro hanno deciso di introdurre nuovi poteri riguardanti la sfera del divino, per eliminare definitivamente la questione del Super Saiyan 4, introdotto nella saga di Dragon Ball GT.

Oggi tra le teorie più fantasiose, troviamo anche l’ipotesi di Vegeta come prossimo dio della distruzione dopo Beerus. La teoria è entrata prepotentemente nell’immaginario dei lettori, suscitando enorme interesse da parte dei fan, che sperano in una concreta realizzazione della cosa, anche se attualmente è una possibilità remota.

Su questa scia di possibilità gli artisti hanno iniziato a fantasticare e AtAt ha realizzato dei modellini verniciati per provare ad ottenere una sorta di figure originale con Goku e Vegeta nei panni di due dei della distruzione, vestiti con capi e pose molto regali. Una delle bozze migliori è sicuramente quella di Goku, che si presenta nella forma Ultra Ego con i capelli lunghi dal colore del potere dell’hakai.

Come sempre in calce, potete visionare le incredibili realizzazioni e iniziare a fantasticare e teorizzare le prossime saghe di Dragon Ball Super:

Dragon Ball Super, nella saga attuale, ha permesso di esplorare maggiormente il passato della razza Sayan, insieme al passato ed a l’approfondimento di uno dei personaggi maggiormente apprezzati dal pubblico.

Inoltre, come se non bastasse, i fan hanno avuto l’occasione di godersi una nuova forma dedicata a Vegeta, ovvero la potentissima Ultra Ego, e non in bianco e nero, ma a colori.

Secondo Toyotaro l’Ultra Ego è di colore viola, e di conseguenza anche aura e capelli di Vegeta assumono il pantone in questione. La particolarità (o la citazione) della suddetta trasformazione, conduce alla perdita delle sopracciglia proprio come lo storico Super Sayan 3.

L’attuale saga del sopravvissuto di Dragon Ball Super ha preso una direzione davvero eclatante e dopo la trasformazione di Vegeta in Ultra Ego, Goku sta per affrontare una nuova minaccia, un pericoloso guerriero di nome Gas. La situazione è drammatica e le svolte inaspettate stanno per rivoltare anche il rapporto di Granolah con i due Saiyan, che al momento hanno situazioni altamente pericolose per le mani.

La minaccia degli Heeter, più nello specifico quella di Gas, si fa sempre più complessa, visto anche l’affaticamento di Goku e Vegeta dovuto al precedente scontro. La vittoria è quindi, altamente improbabile, ma Goku sta elaborando una strategia elementare, ma sicuramente efficace contro il potentissimo guerriero, che pecca per quanto riguarda il teletrasporto instantaneo.