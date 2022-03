Dragon Ball Super: Vegeta a colori, in versione Ultra Ego

Dragon Ball Super, nella saga attuale, ha permesso di esplorare maggiormente il passato della razza Sayan, insieme al passato ed a l’approfondimento di uno dei personaggi maggiormente apprezzati dal pubblico.

Inoltre, come se non bastasse, i fan hanno avuto l’occasione di godersi una nuova forma dedicata a Vegeta, ovvero la potentissima Ultra Ego, e non in bianco e nero, ma a colori.

Trascinati con l’inganno sul Pianeta Cereal dagli Heeters, Goku e Vegeta si trovano di fronte Granolah, un personaggio che crede fortemente che la sua razza sia stata estinta proprio per via dei Sayan. Per vendetta sfrutta il desiderio espresso al Drago del suo Pianeta, per umiliare e distruggere Goku, con una carica di odio non indifferente.

Goku viene sconfitto da Granolah e quindi e Vegeta a scendere in campo. Ansioso di tornare alla ribalta dopo l’umiliazione subita durante lo scontro con Moro, il Principe dei Sayan intanto si è allenato con Beerus, e il risultato si nota fin da subito: adesso è Vegeta a presentare una nuova trasformazione, ovvero quella dell’Ultra Ego.

Nella versione a colori di Dragon Ball: Super Vol.17, possiamo carpire e godere della colorazione ufficiale di questa nuova trasformazione, che potete visionare in calce a queste righe.

Secondo Toyotaro l’Ultra Ego è di colore viola, e di conseguenza anche aura e capelli di Vegeta assumono il pantone in questione. La particolarità (o la citazione) della suddetta trasformazione, conduce alla perdita delle sopracciglia proprio come lo storico Super Sayan 3.

Granolah vs Ultra Ego Vegeta: Official Colored Version (2). pic.twitter.com/3Bpwl5PcAT — DBHype (@DbsHype1) March 3, 2022

Inoltre le notizie su Dragon Ball si sprecano:

Dragon Ball Super: Super Hero ha rilasciato un nuovo trailer ufficiale, insieme alla sinossi e un nuovo poster ufficiale. La clip mostrata recentemente mostra il lungometraggio di prossima uscita, più di preciso ad Aprile 2022 il Giappone avrà l’occasione di guardare il nuovo film del franchise di Dragon Ball.

Una volta condiviso un enorme mole di materiale promozionale, nonostante i tanti pareri sfaccettati e contrastanti, il pubblico ha apprezzato alla grande il nuovo trailer in questione, per la gioia di Toei Animation.

La sceneggiatura scritta da Akira Toriyama e i suoi colleghi portano nuovamente Gohan al centro della scena, una scena che spesso e volentieri gli è mancata, specie se consideriamo la serie canonica di Dragon Ball.

Dragon Ball Super: Super Hero sarà un film che approfondirà la storia del figlio di Goku, un uomo dal sangue mezzo Sayan. Nella clip notiamo anche il ritorno del Red Ribbon, lo storico nemico della serie che questa volta è tornato più forte del solito.