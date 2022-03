Dragon Ball Super: Super Hero, la furia di Gohan e un nuovo mistero

Dragon Ball Super: Super Hero nel 2021 ha usufruito di nuova linfa vitale, e il nuovo corso dell’avventura finalmente ha il via libera successivamente allo stop avvenuto qualche anno fa con il lungometraggio dedicato a Broly. Finalmente per i nostri amati personaggi è tornato il momento di combattere e affrontare nuovi nemici, che come sempre daranno dei filo da torcere, o quasi.

La sceneggiatura scritta da Akira Toriyama e i suoi colleghi portano nuovamente Gohan al centro della scena, una scena che spesso e volentieri gli è mancata, specie se consideriamo la serie canonica di Dragon Ball. Dragon Ball Super: Super Hero sarà un film che approfondirà la storia del figlio di Goku, un uomo dal sangue mezzo Sayan. Nella clip notiamo anche il ritorno del Red Ribbon, lo storico nemico della serie che questa volta è tornato più forte del solito.

La figlia di Gohan, Pan, viene quindi rapito dal Red Ribbon e ovviamente quest’ultimo si lancerà in uno scontro senza pari contro Gamma 1 e Gamma 2, che si autodefiniscono supereroi, facendo quasi il verso a Great Saiyaman in persona. Le sequenze del trailer conducono lo spettatore in una battaglia per la vittoria sotto la pioggia battente, e mentre il tutto si svolge la clip si chiude con una capsula, visibile per qualche secondo, che emana gas a tutto spiano; i fan vociferano di un ritorno di Cell in grande stile, e di certo non è un ipotesi azzardata.

In prima pagina potete ammirare il trailer di Dragon Ball Super: Super Hero, un ritorno in grande stile che farà felice gli appassionati; in calce potete visionare il poster del film, condiviso tramite l’account Twitter dedicato al nuovo film del franchise di Dragon Ball:

Durante la presentazione dei futuri progetti la Toei Animation, insieme al caporedattore di V-Jump (rivista che pubblica la serie ufficiale e canonica Dragon Ball Super) presso Shueisha ha annunciato tutti i protagonisti principali di Dragon Ball Super: Super Hero, 21° film animato e il 2° ad amalgamarsi nell’era di Dragon Ball Super la storia, i character design e i dialoghi di Akira Toriyama, compresa la data di uscita nei cinema giapponesi fissata per il 22 aprile 2022.