Leggende Pokémon Arceus: Il videogioco diventa un anime

Leggende Pokémon Arceus è uno dei migliori videogiochi del franchise a detta dei fan, e quindi questa notizia non può che giovare agli appassionati. The Pokémon Company, nonostante abbia pubblicato l’omonimo videogame da poco tempo, si appresta non solo al lancio di due nuovi giochi dedicati al brand, ma inizia a produrre anche un’anime, come se non bastasse, su Leggende Pokémon Arceus appunto.

Stando alle notizie riportate la serie in questione sarà disponibile sul web, e i fan dovranno sintonizzarsi su YouTube per aggiornarsi su tutto il percorso di produzione. Si vocifera che la serie sfrutti una storia originale, ambientata nella regione di Hisuian, e il primo poster ufficiale contenga indizi e anticipazioni su di essa; staremo a vedere.

Nel post visionabile in calce, potete ammirare un allenatore giovane che indossa una vestaglia blu e una sciarpa in tinta con il vestiario. Ha appena attraversato un fiume e si volta alle sue spalle per guardare un Pokémon di cui noi non possiamo riconoscerle la specie. I fan hanno esposto ampiamente la loro teoria, e deducono che quella creatura non sia altro che Arcanine; per averne conferma dovremo attendere ulteriormente e goderci le succose news ampiamente rivelate nel corso di questi ultimi giorni.

Serebii Update: A web anime series is to be released about Pokémon Legends Arceus later this year https://t.co/NWlAdn57aQ pic.twitter.com/IdhT3cYqXi — Serebii.net (@SerebiiNet) February 27, 2022

L’anime di Leggende Pokémon Arceus dovrebbe arrivare quest’anno, ma ancora non è stata annunciata una data di uscita precisa. Ovviamente nel corso delle settimane The Pokémon Company ci regalerà delle informazioni fondamentali sul proseguimento dei suoi progetti. Non vi resta che attendere e rimanere aggiornati sul nostro sito in continuo aggiornamento.

Pokémon Scarlatto e Pokémon Violetto sono stati finalmente annunciati per Nintendo Switch durante il Pokémon Presents che ha svelato le date approssimative dei titoli: Fine 2022.

Game Freak dopo Leggende Pokémon: Arceus di certo non si è fermata, e prontamente si è messa di nuovo all’opera per donare al pubblico un nuovo titolo di uno dei brand più famosi e remunerativi al mondo. Ovviamente i dettagli sono ancora esigui, ma di certo nel corso di questi mesi avremmo sicuramente qualche informazione aggiuntiva; il franchise non si ferma e continua la sua ascesa “occupando” qualsiasi mezzo comunicativo e forma di intrattenimento.