Tra le uscite manga Star Comics del 9 luglio 2024 troviamo la nuova edizione di Yu degli Spettri (Yu Yu Hakusho) e il primo volume di La Persona Che Mi Piace non è Un Ragazzo.

Inoltre il decimo volume di Welcome to the Ballroom, anche in edizione variant, e i nuovi numeri di tanti titoli come Record of Ragnarok, Die Wergelder e Keep Your Hand Off Eizouken!

Ecco di seguito, le varie uscite manga Star Comics del 9 luglio 2024, come riportate dal sito ufficiale della casa editrice.

Le uscite manga Star Comics del 9 luglio 2024

CARD CAPTOR SAKURA CLEAR CARD n. 15

GREATEST n.281

di Clamp

€ 5,20

IL RITORNO DELL’AMATA EROINA!

In un mondo che è stato riscritto da una magia proibita, e in cui manca un’unica persona, Sakura e Akiho vivono giorni felici, ma ecco che Lilie si manifesta e mette la nostra Card Captor al corrente della verità. Sakura riuscirà a riannodare i ricordi dispersi e a riprendersi tutto ciò che sembra perduto per sempre?

DETECTIVE CONAN NEW EDITION n. 49

di Gosho Aoyama

€ 5,90

Un’indagine di ordinaria amministrazione affidata a Kogoro porta casualmente sulle tracce dei pericolosissimi uomini in nero: Conan e l’F.B.I. devono scoprire chi è il loro bersaglio e trovare il modo di recuperare la microspia che è accidentalmente finita sotto la scarpa di uno di loro, altrimenti i sospetti cadranno su Kogoro mettendo a rischio la vita di tutti quelli che gli stanno intorno…

DIE WERGELDER n. 7

MUST n.150

di Hiroaki Samura

€ 6,50

UN MISTERIOSO RACCONTO CHE UNISCE EROS E VIOLENZA!

A salvare Jie Mao, la killer ripudiata dai suoi padroni della Hill-Myna e trasformata in una cavia, è stata la demone vendicatrice Nami. Intanto Shinobu e le altre, insieme a Kaya, architettano un piano per aiutare Nami… Ma ad attenderle trovano una sequenza di violenze inaspettate!

DRAGON BALL ULTIMATE EDITION n. 27

di Akira Toriyama

€ 15,00

Anche Goku e Gohan sono riemersi dalla Stanza dello Spirito e del Tempo, pronti ad affrontare Cell dopo un’ultima sessione di allenamento. Mentre il terribile cyborg annienta la strenua resistenza delle forze armate reali, si rende necessaria una figura che rimpiazzi il vecchio Dio della Terra…

KEEP YOUR HANDS OFF EIZOUKEN! n. 7

TECHNO n.334

di Sumito Oowara

€ 7,50

Seki Sakurada, la “voce dalle mille sfumature”, si unisce (forzatamente) all’Eizouken. Ma proprio quando si pensava che più manodopera a disposizione avrebbe portato finalmente al completamento di Machete, diventa palese un suo gravissimo difetto! Nel frattempo, Asakusa capisce di dover creare una storia che tenga conto dei fruitori della sua opera. Che sia arrivato il momento di un’ulteriore evoluzione?!

LA PERSONA CHE MI PIACE NON È UN RAGAZZO n. 1

QUEER n.93

di Sumiko Arai

€ 7,50

DOPO IL SUCCESSO ONLINE, ARRIVA IL WEBCOMIC GIAPPONESE A TEMA GIRLS’ LOVE VINCITORE DEL NEXT MANGA AWARDS!

Aya Osawa è una gyaru che, tornando da scuola, ama passare dal negozio di musica dove lavora la sua crush, rigorosamente vestita con abiti scuri e con una mascherina a coprirle il volto. Peccato che quello che crede essere un affascinante ragazzo appassionato di musica rock sia in realtà… Mitsuki, una sua compagna di classe che passa facilmente inosservata! Che ne sarà del sentimento d’affetto che, nonostante un inizio tanto paradossale, sembra nascere tra loro?

Non perdetevi il webcomic giapponese a tema Girls’ Love firmato Sumiko Arai, che dopo il debutto su Twitter ha riscosso un’incredibile popolarità, tanto da guadagnarsi la pubblicazione cartacea con l’editore Kadokawa e il primo premio ai Next Manga Awards 2023 nella categoria “Web Manga”!

RECORD OF RAGNAROK n. 20

ACTION n.360

di Azychika,Shinya Umemura,Takumi Fukui

€ 6,50

UOMINI CONTRO DEI: LA SFIDA MORTALE PER LA SALVEZZA DEL MONDO!

La sfida tra Re Leonida, l’uomo più forte di Sparta, e Apollo, il dio del sole che illumina ogni cosa, è appena iniziata. La determinazione mostrata da Re Leonida sembra già fuori dall’ordinario, ma ha radici molto profonde. Il nono scontro tra due avversari che non arretrano di un solo passo si fa sempre più incandescente!

UCHU KYODAI – FRATELLI NELLO SPAZIO n. 43

MUST n.151

di Chuya Koyama

€ 5,90

UN’AVVENTURA SPAZIALE PER REALIZZARE IL SOGNO DI DUE FRATELLI!

Finalmente Mutta e compagni lasciano la superficie lunare, ma nell’Orel, la navetta per il rientro, è scoppiato un incendio! Sono privi di collegamento radio, in preda alle fiamme e, come se non bastasse, Azuma è ferito. I due fratelli si ritrovano ad affrontare un nuovo, inatteso pericolo!

WELCOME TO THE BALLROOM n. 10

MITICO n.304

di Tomo Takeuchi

€ 5,90

UNO DEI MANGA SPORTIVI PIÙ AMATI DEGLI ULTIMI ANNI, PLURINOMINATO AI PIÙ IMPORTANTI PREMI FUMETTISTICI GIAPPONESI

La semifinale del Torneo di Danza Sportiva di Tokyo è iniziata, e Tatara e Chinatsu recuperano tutta la loro grinta per dare vita a un’esibizione a dir poco incredibile! Nel frattempo, influenzato dalle loro mosse, Kugimiya ripensa al suo passato, rivivendo il percorso che l’ha avvicinato al mondo della danza. Giunti infine all’ultima parte della gara, Tatara si troverà di nuovo a fare i conti con se stesso: questa volta riuscirà a ballare in completa coesione e armonia con la sua partner come mai prima d’ora?!

WELCOME TO THE BALLROOM n. 10

VARIANT COVER EDITION

MITICO LIMITED n.304

di Tomo Takeuchi

€ 7,90

UNO DEI MANGA SPORTIVI PIÙ AMATI DEGLI ULTIMI ANNI, PLURINOMINATO AI PIÙ IMPORTANTI PREMI FUMETTISTICI GIAPPONESI

Un’imperdibile edizione speciale del volume 10 di Welcome to the Ballroom con una Variant Cover alternativa e due fantastiche Illustration Card!

WHAT ABOUT TOMORROW – ASHITA WA DOCCHIDA! n. 6

QUEER n.94

di Kotetsuko Yamamoto

€ 6,90

Fa il suo ritorno in Italia, una delle autrici più importanti del panorama Boys’ Love in Giappone con una delle sue serie più amate!

CONTENUTI ESPLICITI.

Presi da sentimenti sempre più intensi, Kirara e Ken provano a fare sesso per la prima volta il giorno dopo essere diventati una coppia, ma Kirara non riesce a sopportare il dolore e il tentativo si conclude con un fallimento. Nel frattempo i due ragazzi continuano a scambiarsi effusioni, però Kirara aspetta con impazienza la chance successiva e il compleanno di Ken sembra proprio l’occasione perfetta!

YU DEGLI SPETTRI NEW EDITION n. 1

GHOST n.219

di Yoshihiro Togashi

€ 5,90

UN GRANDE CLASSICO DEL BATTLE SHONEN IN UNA NUOVA SPLENDIDA EDIZIONE!

Yusuke è un teppistello come tanti che, un brutto giorno, perde la vita nel tentativo di salvare un bambino. Nel mondo dell’aldilà, tuttavia, gli “addetti ai lavori” sanno che il piccolo si sarebbe salvato anche senza il suo aiuto e che dunque Yusuke è morto invano. Così, per rimettere a posto le cose, cercano il modo di riportarlo in vita. Ma se il piano riuscisse, il nostro non sarebbe più il ragazzo di prima…

Tornano le avventure del detective del mondo degli spiriti, in una nuova edizione con dialoghi riveduti e corretti, un appuntamento davvero imperdibile per gli amanti del fumetto anni Novanta e per tutti gli appassionati di misteri, fantasmi e spiriti erranti!

YU DEGLI SPETTRI NEW EDITION n. 2

GHOST n.220

di Yoshihiro Togashi

€ 5,90

UN GRANDE CLASSICO DEL BATTLE SHONEN IN UNA NUOVA SPLENDIDA EDIZIONE!

Tornato dal mondo degli spiriti, la vita di Yusuke è completamente cambiata, tanto che ora si ritroverà a dover salvare la vita di una ragazza destinata a morte certa perché perseguitata da terribili mostri demoniaci!

