Yu Yu Hakusho: disponibile la nuova edizione firmata Star Comics

Star Comics è una delle case editrici italiane che pubblica serie manga di incredibile successo mondiale. E a tal proposito ci sono novità importanti per i fan del mangaka Yoshihiro Togashi. Infatti Star Comics farà un salto nel passato con tutti gli appassionati più affezionati di Yu Yu Hakusho, attraverso una nuova edizione speciale.

Tutti sanno che il manga di successo di Togashi è arrivato con il titolo Yu degli Spettri e adesso sono già disponibili i primi 2 volumi della serie manga soprannaturale. Si tratta di un manga scritto e disegnato da Yoshihiro Togashi e pubblicato sul periodico Weekly Shōnen Jump dal 1990 al 1994. Questa serie è composta da 175 capitoli raccolti in 19 tankōbon, che i lettori italiani potranno collezionare.

Gli eventi di Yu Yu Hakusho ruotano attorno al protagonista principale di nome Yusuke Urameshi. Nonostante abbia solo quattordici anni, si comporta costantemente come un piccolo delinquente che non ha rispetto né per le regole, né per le autorità. Tuttavia la sua vita cambierà completamente quando, un giorno, si sacrifica per salvare un bambino prossimo a essere investito da un’auto. In questo modo Yusuke perde la vita e questo suo gesto così altruista non era previsto nell’aldilà, creando un certo scompiglio. Così, per risolvere questa situazione incerta, gli viene proposto l’incarico di detective del mondo degli spiriti, e viene riportato in vita.

Il successo storico di questa serie manga ha portato all’annuncio, risalente al 2020, dell’adattamento live-action la cui uscita era prevista per dicembre 2023. Trasmessa in streaming su Netflix in tutto il mondo, Kazutaka Sakamoto è il produttore esecutivo e Akira Morii ha occupato il ruolo di produttore della serie. La serie ha ricevuto elogi per le sue scene d’azione e di combattimento, ma ha subìto diverse critiche per la condensazione della trama, comunque inevitabile per adattarsi a cinque episodi.

Per quanto riguarda il mangaka, Togashi nell’ultimo periodo è tornato al lavoro e si è dilettato a rivisitare Yusuke e gli altri personaggi del manga condividendo sulla sua pagina X alcune illustrazioni speciali di questi personaggi.