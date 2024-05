Hunter x Hunter: Togashi avvia i lavori sul capitolo 408

Hunter x Hunter rimane uno dei preferiti tra i fan degli shonen, e Yoshihiro Togashi continua a lavorare duramente sul manga che esplora il mondo dei cacciatori. Sebbene Gon sia assente dalla serie da un po’ di tempo, il mangaka responsabile della creazione del suo mondo si sta concentrando su un nuovo aspetto dell’universo attraverso l'”Arco del Concorso di Successione”. Nonostante i suoi problemi di salute, Togashi sta condividendo aggiornamenti con i fan riguardo al ritorno del suo amato franchise.

Se hai bisogno di un ripasso su cosa sia l'”Arco del Concorso di Successione”, Kurapika è al centro di questa nuova trama. Alla ricerca dell’ultimo paio di occhi del suo clan deceduto, l’eroe shonen si trova coinvolto in una lotta per la successione, mentre le mogli e i figli del re Nasubi competono per ottenere la loro fetta del potere, se non tutto il potere stesso.

Mentre Kurapika è il fulcro di questo nuovo arco, la malvagia Phantom Troupe è anch’essa diretta verso il “Continente Oscuro” e sta affrontando i propri problemi. Finalmente vediamo uno scontro tra Chrollo e Hisoka; l’organizzazione ha ora un membro in meno grazie alla vittoria di Chrollo, anche se Hisoka è tutt’altro che sconfitto.

Per dare ai fan un’idea del lavoro che viene svolto dietro le quinte, il mangaka Yoshihiro Togashi ha condiviso sui social media nuove immagini delle pagine in produzione. Attualmente, Togashi ha oltre tre milioni di follower, poiché i fan di Hunter x Hunter sono sempre affamati di aggiornamenti sulla serie.

Mentre il manga di Hunter x Hunter continua a produrre nuovi capitoli, la serie shonen non ha ancora suggerito nulla riguardo a una nuova adattazione anime. L’ultima volta che abbiamo visto Gon e i suoi alleati animati, è stato grazie a Studio Madhouse, la casa di produzione responsabile di titoli come Trigun, la prima stagione di One-Punch Man e Death Note. Se la serie dovesse tornare con una nuova serie televisiva, i fan dell’anime sarebbero curiosi di vedere se racconterà nuovamente la storia di Gon o se continuerà da dove la serie precedente si è interrotta.

