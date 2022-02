Il primo manga di Hayao Miyazaki verrà rilasciato in inglese

Lo Studio Ghibli ha reso famoso il nome di Hayao Miyazaki e molti conoscono l’artista per il suo lavoro con gli anime.

Nel corso dei decenni, Miyazaki ha supervisionato alcuni dei più grandi film animati di tutti i tempi.

Il suo lavoro non si limita allo schermo.

L’artista ha lavorato molto sulla stampa e ora il suo primo manga viene tradotto in inglese dopo più di trent’anni.

Grazie a First Second, l’impronta della graphic novel sta portando per la prima volta Shuna’s Journey ai lettori statunitensi. Questa è la prima volta che il primo manga in assoluto di Miyazaki sarà reso disponibile in America a titolo ufficiale.

Alex Dudok de Wit si occuperà di supervisionare la traduzione.

Per quanto riguarda il direttore creativo ed editoriale della traduzione, Mark Siegel afferma che questo manga aiuterà a colmare le lacune per i fan curiosi della crescita narrativa di Miyazaki.

“I fan della Principessa Mononoke e Nausicaa della Valle del Vento si divertiranno a trovare i primi accenni di questi capolavori nelle splendide pagine ad acquerello della mano di Miyazaki”.

Shuna’s Journey: il manga

Per quanto riguarda la storia in sé, Shuna’s Journey racconta:

In un tempo imprecisato, in un piccolo regno circondato dai monti e dal ghiaccio, il popolo soffre la fame. Le principali fonti di sostentamento, la coltivazione di “hiwabie” e l’allevamento, sono infatti estremamente difficoltosi.

Il principe di questo regno, Shuna, incontra un viandante che, poco prima di morire, gli consegna dei semi, ormai secchi, di una pianta più forte dell’hiwabie, che produce grandi spighe dorate. Il vecchio rivela a Shuna di aver passato la sua vita a cercare queste spighe, coltivate nell’ovest.

Shuna inizia a questo punto il suo lungo viaggio alla ricerca dei campi dorati che lo porterà a conoscere diverse terre, da quella cupa e triste dei mercanti di schiavi, alle fantastiche ed incredibili terre degli dei dell’ovest.

Shuna’s Journey, originariamente pubblicato nel 1983, per arrivare negli Stati Uniti.