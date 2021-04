Vi avevamo già parlato di cosa sono i Pokéfuta, i tombini Pokémon che il Giappone ama mostrare con orgoglio. Infatti questi tombini sono davvero diffusi in tutto il Paese, dalle grandi città come Tokyo alle aree più rurali come la prefettura di Tottori (finora sono già stati installati in più di 150 località in tutto il paese).

L’ultima installazione era avvenuta nella prefettura di Aomori e, per altro, quei Pokéfuta si erano trasformati in Pokéstops in Pokémon GO! Ora, otto nuovi Pokéfuta sono stati installati a Miyazaki.

Pokémon – otto nuovi Pokéfuta a Miyazaki

Il Pokémon scelto come rappresentate di Miyazaki è Exeggutor. Come mai? Semplice. Miyazaki è nota per il suo clima semi-tropicale e le sue spiagge assolate, il che rende Exeggutor una scelta naturale, e a quanto pare il clima è così favorevole che un intero gruppo di nuovi Pokéfuta, sta per apparire:

I Pokémon scelti apparteranno a specie differenti, ma quello che gli accomuna, a quanto pare, è il loro amore per il mare e la spiaggia. Per questo nella città costiera di Takanabe si potrà vedere Exeggutor che se la spassa con Raichu, la forma evoluta di Pikachu, che sta approfittando dell’occasione per fare un po’ di surf.

I Pokéfuta saranno installati anche nelle città di Kadogawa, Shintomi e Tsuno, e saranno dedicati rispettivamente a Crabrawler, Makuhita e Buizel.

Un numero uguale di nuovi Exeggutor della versione regolare comparirà anche nelle città di Kawaminami, Misato, Mimata e Kijo, dove i visitatori saranno anche accolti da Marshtomp, Exeggcute, Woobat e Ditto, che farà la sua migliore imitazione di Exeggutor,

Abbiamo quindi un totale di 17 Pokéfuta a Miyazaki distribuiti come nella mappa qui sotto:

Le posizioni esatte sono mostrate qui sul sito ufficiale di Pokéfuta, che rimangono una delle migliore idee per incrementare il turismo, soprattutto in zone poco visitate del Giappone.

