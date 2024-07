Kaiju No. 8: lo spin-off si conclude dopo sei mesi

La prima stagione dell’anime di Kaiju No. 8 è giunta recentemente al termine, e ora si scopre che lo stesso accadrà pero il suo manga spin-off tra poco meno di altre due settimane. Kaiju No. 8 ha avuto un enorme successo dopo aver debuttato su Shueisha nel 2020, e quella popolarità ha raggiunto un livello completamente nuovo grazie al lancio del suo adattamento anime all’inizio di questa primavera. Ma l’anno è iniziato nel complesso alla grande quando il manga ha ricevuto una serie spin-off che si concentrava principalmente sui membri della Forza di Difesa con storie mai viste nel manga principale.

Lo spin-off del manga intitolato Kaiju No. 8: B-Side è una serie ufficiale con una storia scritta dal mangaka Naoya Matsumoto e Keiji Ando e disegnata da Kentaro Hidano. Questo manga spin-off ha pubblicato il suo primo capitolo a gennaio 2024, e adesso si scopre con sorpresa che il capitolo 12 fungerà da gran finale di questo spin-off, in uscita su Jump+ in Giappone il 12 luglio. E con queste informazioni in possesso, è possibile confermare che lo spin-off si concluderà dopo soli sei mesi dalla sua serializzazione.

Kaiju No. 8: B-Side ha sfruttato i suoi capitoli finora pubblicati per dare più rilievo ai personaggi secondari che non ottengono il focus nella storia principale. Tra questi personaggi secondari menzioniamo Soshiro Hoshina e, più recentemente, Gen Narumi. I capitoli finali di questo spin-off hanno approfondito maggiormente il passato di Narumi, e il capitolo 11 ha persino anticipato una spiegazione legata a una delle abilità di Narumi, viste nella serie principale. Si vociferava che il prossimo capitolo sarebbe stato l’ultimo, ma ora è tutto ufficializzato.

Per quanto riguarda Kaiju No. 8, è possibile trovare tutti i capitoli sull’app MangaPlus di Shueisha. Gli eventi del manga principale ruotano attorno a Kafka Hibino. Si tratta del protagonista che fa parte di una squadra speciale addetta allo smantellamento dei resti dei Kaiju, uccisi dalle forze di difesa. Kafka è amico d’infanzia di Mina Ashiro. I due, tempo addietro, si promisero di entrare nel corpo delle forze di difesa e proteggere il Giappone dai Kaiju. Hibino non riuscì a superare l’esame di ammissione, abbandonando i suoi sogni. Mina, mantenendo la promessa, divenne invece il capitano della III divisione del corpo delle forze di difesa.

