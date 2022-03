One Piece – Netflix: Ecco la nave di Shanks e la Marina

One Piece è una delle opere più complesse e mastodontiche al mondo, e come da prassi Netflix decide di fargli un live-action. Le riprese della serie sono iniziate da qualche tempo a Città del Capo (Sudafrica). Il cast è stato rivelato e nel mentre il pubblico discute, oggi ci troviamo di fronte a nuove immagini ed anche un video riguardante la Marina e la nave del potentissimo Shanks, il mentore di Rufy.

Shanks senza ombra di dubbio è uno dei personaggi più interessanti ed incisivi della saga, e quindi anch’esso sarà presente nella produzione Netflix, che questa volta regala del materiale interessante per la sua produzione.

Senza ombra di dubbio la ricostruzione real delle location, degli attori e delle navi non è semplice, ma nonostante tutto la sempreverde piattaforma streaming sta svolgendo del suo meglio.

Ecco la Red Force in tutto il suo splendore:

Look at the details!! 💥 The iconic passing of the hat is going to be EXTRA special with this practical version of the Red Force in the background 🙌#ItsAboutToGetSpicyyy https://t.co/7cxoxwZfs2

— Randy Troy (@RandyTroy) February 28, 2022