One Piece: avviate le riprese del live action di Netflix

Martedì l’account Twitter di Netflix Geeked di Netflix ha confermato che la produzione della la serie live action hollywoodiana di One Piece di Eiichiro Oda è ufficialmente iniziata. Il post mostra anche due foto del cast durante una giornata di riprese.

Come riporta Anime News Network tramite il profilo Twitter ufficiale di Steven Maeda, uno dei produttori esecutivi della serie, si può intuire che le riprese per il live action di One Piece hanno avuto inizio.

È Maeda stesso a confermare quanto detto con un post che mostra un portachiavi con un cappellino di paglia attaccato, con la descrizione “Il giorno dell’inizio…”.

Di seguito, ecco il post del produttore esecutivo:

The Day of the Beginning… pic.twitter.com/yvwy03874j — Steven Maeda (@stevemaeda) January 31, 2022

Netflix trasmetterà esclusivamente la serie live-action di One Piece. La prima stagione avrà dieci episodi e Oda sarà il produttore esecutivo.

La serie è prodotta da Tomorrow Studios, una partnership tra il produttore Marty Adelstein (Prison Break, Teen Wolf) e ITV Studios. Matt Owens (Luke Cage, Agents of S.H.I.E.L.D.) è lo sceneggiatore dello show. Steven Maeda e Becky Clements sono i produttori esecutivi.

Adelstein ha dichiarato in un videomessaggio mostrato al Jump Festa nel 2017 che l’adattamento della serie televisiva live-action hollywoodiana del manga inizierà con l’arco di East Blue e “si allargherà da lì”.

Adelstein ha anche affermato che la serie promette di creare “un vero One Piece” dopo aver discusso personalmente il progetto con Oda.

One Piece: il manga

Il manga di Eiichiro Oda è incentrato su Monkey D. Rufy, un aspirante pirata che, come molti altri pirati, sogna di reclamare il leggendario tesoro “One Piece” lasciato da un leggendario pirata.

Raduna un equipaggio e una nave ed esplora la Grand Line alla ricerca del tesoro, affrontando anche i pirati rivali e le flotte governative lungo la strada.

Oggi One Piece è il manga più venduto di sempre in tutto il mondo ed è giunto al suo centesimo volume, lanciato in Giappone a settembre 2021.

Oda ha pubblicato il millesimo capitolo a gennaio 2021.