One Piece – Hachette rilancia la collezione di statuine

Hachette riporta in edicola la collezione ufficiale delle miniature dei personaggi di One Piece.

Il primo numero, Monkey D. Rufy, sarà in edicola il 28 Dicembre 2021 al prezzo lancio di 1,50 Euro; la collezione si compone di 80 uscite quattordicinali, la seconda costerà 4,99 Euro, la terza e le successive 9,99 Euro.

QUI il piano dell’opera, di seguito il comunicato stampa ufficiale:

ONE PIECE LA COLLEZIONE UFFICIALE DELLE MINIATURE DEI PERSONAGGI

Una collezione imperdibile e straordinaria: le miniature dei personaggi di One Piece perfettamente fedeli ai disegni originali e con finiture di qualità! E nei fascicoli tante informazioni, curiosità sulla serie, la scheda personaggio e un bellissimo poster!

Dalla Ciurma di Cappello di Paglia alla Marina, dai 7 corsari alle Supernove fino alla ciurma di Barbabianca! Nella collezione: un universo di pirati e creature straordinarie come cyborg, dinosauri, zombie, uomini pesce, giocattoli viventi e draghi nati dalla fantasia di Eiichiro Oda, creatore di questo mondo che ha fatto impazzire generazioni di lettori e telespettatori!

One Piece sarà disponibile in tutte le edicole dal 28 dicembre 2021 ed è già possibile abbonarsi sul sito www.onepiececollection.it.

