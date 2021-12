One Piece Film Red: svelato il character design di Rufy e la sua ciurma

Svelato il character design della ciurma di Cappello di Paglia per One Piece Film Red, il progetto animato che debutterà, in Giappone, il 6 agosto del 2022.

Questa notizia – svelata nel corso del Jump Festa 2022 – ha visto anche la condivisione di un video con una parte del cast dell’adattamento live action targato Netflix.

Goro Taniguchi, regista noto per Code Geass e Planetes, dirigerà One Piece Film Red su sceneggiatura di Tsutomu Kuroiwa (One Piece Film Gold).

Goro Taniguchi è stato il primo a occuparsi di una versione anime di One Piece: ha infatti diretto l’OVA One Piece: Taose! Kaizoku Ganzack, uscito il 26 Luglio 1998 e animato da Production I.G.

Il maestro Oda è produttore esecutivo del film.

Aspettando One Piece Film Red

La serie anime va in onda dal 20 ottobre 1999 sull’emittente giapponese Fuji TV.

In Italia Crunchyroll la diffonde in simulcast nell’edizione sottotitolata dalla saga del paese di Wa e sta recuperando gli archi narrativi precedenti.

Su Italia 2 è in onda la saga di Punk Hazard in prima visione tv doppiata dal 20 Ottobre 2021.

Eiichiro Oda ha iniziato la serializzazione di One Piece il 22 luglio 1997; il volume 99 è stato pubblicato il 4 giugno 2021 in Giappone, il volume 100 è disponibile dal 3 settembre e il volume 101 arriverà a dicembre.

La storia è entrata nella fase finale.

In Italia esce per Star Comics: