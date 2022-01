Frutto del Diavolo Misterioso – One Piece 1037

Attenzione: quello che scriveremo in questo articolo contiene SPOILER. Se sei quindi sensibile a questo argomento non leggere! Attenzione: quello che scriveremo in questo articolo contiene SPOILER. Se sei quindi sensibile a questo argomento non leggere! Attenzione: quello che scriveremo in questo articolo contiene SPOILER. Se sei quindi sensibile a questo argomento non leggere!

Il capitolo inizia a Wano, nella Capitale dei Fiori, dove le persone si stanno divertendo al Festival del Fuoco. Si passa allo scontro tra Kaido e Rufy sul tetto del castello di Onigashima. Kaido torna in forma umana, prende un barile di sake e inizia a ubricarsi. Rufy lo attacca ma Kaido evita l’attacco ridendo, poi torna in forma ibrida e colpisce Rufy col kanabo. Kaido si trasforma in drago e diventa triste a causa dell’alcol, a causa del suo attacco precedente ha distrutto una parte del tetto.

Kaido attacca Rufy, che riesce a deviare il colpo. L’imperatore torna in forma ibrida e inizia a piangere, cerca di colpire Rufy col kanabo, ma lui schiva il colpo e contrattacca con un potente calcio. Lo scontro continua con loro che si danno una testata, ma le loro fronti non si toccano, Kaido ha la meglio Rufy viene sbalzato via. Kaido ormai è furioso e attacca con un Boro Breath, Rufy lo evita. Rufy continua con una serie di pugni, che Kaido devia col kanabo. Rufy alla fine colpisce Kaido con un calcio, gli occhi dell’Imperatore diventano vuoti e perde sangue dalla bocca.

Si passa al castello di Pangea, dove sono riuniti i cinque Astri di Saggezza. Parlano di Nico Robin e vogliono che sia catturata. C’è una taglio sul mare vicino a Wano, dove le navi governative sono in attesa di ordini. Un agente riferisce che si sta avvicinando un’ombra gigantesca. Si torna agli Astri di Saggezza che parlano di un Frutto del Diavolo, che ormai era diventato una leggenda e non si era più risvegliato negli ultimi secoli, a cui il Governo Mondiale aveva anche cambiato nome. A Wano all’improvviso appare Zunisha, l’elefante millenario che porta su di sé l’isola di Zo.

Il manga

Eiichiro Oda ha iniziato la serializzazione di One Piece il 22 Luglio 1997; il volume 99 è stato pubblicato il 4 Giugno 2021 in Giappone, mentre il volume 100 è disponibile dal 3 Settembre.

Le copertine dei volumi 99, 100 e 101 comporranno una illustrazione unica.

Il 3 Settembre, inoltre, ha debuttato la nuova edizione Jump Remix.

Recentemente è stato annunciato un nuovo Film di One Piece

In Italia esce per Edizioni Star Comics, che ha pubblicato la celebration edition del volume 98 e del volume 99 e annunciato il volume 100

La storia segue le avventure di Monkey D. Rufy, un ragazzo il cui corpo ha assunto le proprietà della gomma dopo aver inavvertitamente ingerito il frutto del diavolo Gom Gom. Raccogliendo man mano attorno a sé una ciurma di pirati variegata e affiatata, composta dai più grandi specialisti in ogni settore – dalla navigazione all’arte della spada, dalla scienza medica alla balistica –, Rufy esplora la Rotta Maggiore in cerca del leggendario tesoro ONE PIECE, inseguendo contemporaneamente il sogno di succedere al leggendario Gol D. Roger come nuovo Re dei pirati.

