One Piece 1030 – Il Risveglio dei Frutti del Diavolo

ATTENZIONE L’ARTICOLO CONTIENE SPOILER SU ONE PIECE 1030.

Il capitolo 1030 di One Piece inizia mostrandoci Drake, che è una spia della marina, e Apoo, assieme a tre Numbers, che discutono per formare un’alleanza, nessuno dei due però si fida dell’altro. Nami e Usop vedono le gambe di Kinemon che corrono e chiedono soccorso. Dopo aver compreso la situazione, Usop, insieme a Hamlet, decide di andare ad aiutare Kinemon, che è ancora vivo e ripensa a Punk Hazard, quando Law lo aveva tagliato a metà. Nella stessa stanza di Kinemon è presente anche Kanjuro, anche lui vivo. Kanjuro riceve da Orochi l’ordine di distruggere tutto il castello di Kaido. Kanjuro disegna un demone di fuoco gigantesco.

Ci viene mostrato tutto ciò che sta succedendo su Onigashima. Momonosuke cerca di fermare l’isola. Rufy combatte contro Kaido sul tetto. Zoro affronta King. Sanji cerca di sconfiggere Queen. I Foderi Rossi attaccano gli uomini di Kaido. Orochi attende tranquillo gli sviluppi della situazione. Anche il CP0 rimane in disparte. Yamato si dirige verso la sala con gli esplosivi.

Si passa allo scontro tra Law e Kidd contro Big Mom. Law e Kid hanno risvegliato il proprio Frutto del Diavolo. Decidono di usare i nuovi poteri per abbattere l’imperatrice, anche se questi consumano molte energia. Law ferisce gravemente Big Mom all’interno del suo corpo con la sua spada. Kid trasforma Big Mom in un magnete e tutto ciò che è metallico viene attratto dall’imperatrice.

Il manga

Eiichiro Oda ha iniziato la serializzazione di One Piece il 22 Luglio 1997; il volume 99 è stato pubblicato il 4 Giugno 2021 in Giappone, mentre il volume 100 è disponibile dal 3 Settembre.

Le copertine dei volumi 99, 100 e 101 comporranno una illustrazione unica.

Il 3 Settembre, inoltre, ha debuttato la nuova edizione Jump Remix.

La storia è entrata nella fase finale.

In Italia esce per Edizioni Star Comics, che il 25 Agosto ha pubblicato la celebration edition del volume 98; il volume 99 è previsto per questo Autunno:

La storia segue le avventure di Monkey D. Rufy, un ragazzo il cui corpo ha assunto le proprietà della gomma dopo aver inavvertitamente ingerito il frutto del diavolo Gom Gom. Raccogliendo man mano attorno a sé una ciurma di pirati variegata e affiatata, composta dai più grandi specialisti in ogni settore – dalla navigazione all’arte della spada, dalla scienza medica alla balistica –, Rufy esplora la Rotta Maggiore in cerca del leggendario tesoro ONE PIECE, inseguendo contemporaneamente il sogno di succedere al leggendario Gol D. Roger come nuovo Re dei pirati.

