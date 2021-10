One Piece 1028 – Sanji VS Queen

ATTENZIONE L’ARTICOLO CONTIENE SPOILER SU ONE PIECE 1028

Il capitolo inizia nella stanza degli ospiti ad Onigashima, il CP0 riceve una chiamata da Rob Lucci. Il CP0 pensa che l’apparizione del nuovo drago, che è salito sul tetto, sia correlata al frutto artificiale creato da Vegapunk. Lucci, Kaku e Stussy si stanno dirigendo a Wano con molte altre navi del Governo Mondiale. Se la flotta di Kaido dovesse perdere la battaglia, Wano sarà sotto il diretto controllo del Governo. All’inizio dello scontro, 30000 uomini di Kaido combattevano contro 5400 uomini alleati coi samurai. Adesso 12000 uomini di Kaido combattono contro 8000 uomini alleati coi samurai. Inoltre Lucci ordina di catturare Nico Robin ad ogni costo. Nel mentre Nico Robin si è ripresa dopo lo scontro con Black Maria e combatte insieme a Brook.

Mancano 5 minuti prima che Onigashima cada su Wano. Momonosuke prova a creare delle nuvole, per fermare l’isola, ma non ci riesce. Yamato torna sull’isola per disinnescare gli esplosivi, per limitare il danno nel caso in cui Momonosuke non riuscisse a fermare Onigashima. Yamato utilizza la sua forma animale e corre verso il castello.

Sanji combatte contro Queen, nella forma ibrida. Sanji non vuole indossare per nessun motivo la raid suit che gli è stata data dalla sua famiglia, il Germa 66. Queen torna nella sua forma animale. La testa e la coda di Queen si separano dal suo corpo. La Calamità stritola Sanji usando il suo collo, come se fosse un serpente. Queen controlla le sue armi con controlli vocali, ma sbaglia e si colpisce insieme a Sanji. Sanji ha molte ossa rotte. Improvvisamente, tutte le suo ossa tornano al loro posto. Sanji pensa di aver risvegliato il potere del Germa 66. Queen lo colpisce con una spada sulla testa, ma l’arma va in frantumi e rimane scioccato.

Il manga

Eiichiro Oda ha iniziato la serializzazione di One Piece il 22 Luglio 1997; il volume 99 è stato pubblicato il 4 Giugno 2021 in Giappone, mentre il volume 100 è disponibile dal 3 Settembre.

Le copertine dei volumi 99, 100 e 101 comporranno una illustrazione unica.

Il 3 Settembre, inoltre, ha debuttato la nuova edizione Jump Remix.

La storia è entrata nella fase finale.

In Italia esce per Edizioni Star Comics, che il 25 Agosto ha pubblicato la celebration edition del volume 98; il volume 99 è previsto per questo Autunno:

La storia segue le avventure di Monkey D. Rufy, un ragazzo il cui corpo ha assunto le proprietà della gomma dopo aver inavvertitamente ingerito il frutto del diavolo Gom Gom. Raccogliendo man mano attorno a sé una ciurma di pirati variegata e affiatata, composta dai più grandi specialisti in ogni settore – dalla navigazione all’arte della spada, dalla scienza medica alla balistica –, Rufy esplora la Rotta Maggiore in cerca del leggendario tesoro ONE PIECE, inseguendo contemporaneamente il sogno di succedere al leggendario Gol D. Roger come nuovo Re dei pirati.

