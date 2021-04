One Piece è in corso di pubblicazione in Italia da venti anni ormai e si appresta a tagliare uno storico traguardo, l’arrivo del volume numero 100.

Edizioni Star Comics ha in serbo alcune iniziative speciali che ci porteranno alla pubblicazione del volume 100 del manga di Eiichiro Oda.

Vediamo cosa è stato appena annunciato, mentre qui possiamo ripassare gli annunci di ieri.

One Piece e Star Comics: rotta verso il volume 100!

Star Comics ha annunciato le edizioni limitate dei volumi 98 e 99 di One Piece, in arrivo a Giugno e Novembre, ecco i dettagli:

ROAD TO 100: TANTE SORPRESE PER FESTEGGIARE AL MEGLIO L’Italia, ovviamente, non si sottrarrà alle celebrazioni previste in tutto il mondo di questi traguardi straordinari. In vista dell’arrivo del volume 100, abbiamo in programma diverse iniziative celebrative. La principale riguarda i volumi 98 e 99 (quest’ultimo conterrà il capitolo 1000 in italiano) – in uscita rispettivamente il 1° giugno e a novembre – che saranno proposti anche in una straordinaria Limited Edition, caratterizzata da sovraccoperta trasparente in pvc e maxi-poster in allegato. Le cover di questi due volumi potranno essere accostate l’una all’altra formando un’unica immagine, e lo stesso avverrà con i due poster. I volumi in versione Limited saranno disponibili in fumetteria, libreria e store online, mentre l’edizione regolare sarà acquistabile anche in edicola. Nei prossimi mesi annunceremo le sorprese che caratterizzeranno il volume 100, che in Italia rappresenterà un traguardo assolutamente storico nell’ambito delle pubblicazioni giapponesi. C’è da aspettarsi i fuochi d’artificio!

Il manga esce in Italia dal 1 Luglio 2001; la serie anime è disponibile in streaming su Crunchyroll:

Monkey D. Rufy vuole diventare il Re dei Pirati, e non si lascerà fermare da niente e da nessuno! La rotta è segnata, le acque insidiose della Rotta Maggiore lo aspettano, e lui non si fermerà finché non avrà trovato il più grande tesoro al mondo, il leggendario One Piece!

Acquista Novel Ace Vol. 1