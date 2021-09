One Piece 1026 – il coraggio di Momonosuke

Il capitolo inizia mostrandoci il festival del fuoco: evento annuale in cui lo shogun Orochi si reca ad Onigashima per festeggiare con i propri alleati, la sua assenza permette agli abitanti di Wano di banchettare liberamente.

Nubi scure coprono il cielo, perciò i cittadini della capitale dei fiori non si rendono conto che Onigashima sta galleggiando in aria e si sta pericolosamente avvicinando.

Una Marys sta osservando la battaglia sul tetto e riporta la situazione della battaglia ai combattenti dei piani inferiori: Yamato è ferita per aver trattenuto il padre e adesso i due draghi si stanno osservando a vicenda.

Rufy e Kaido si scambiano diversi colpi, dopo essere stato incoraggiato e aver rivangato episodi spiacevoli riguardanti il capitano delle cento bestie, Momonosuke si fa coraggio e morde l’imperatore. Yamato prova ad intervenire ma è preceduta da Rufy.

A causa delle nubi che coprono la luna, Inuarashi e Nekomamushi perdono la loro forma Sulong e sembrano avere la peggio contro i loro avversari, rispettivamente Jack e Perospero.

Rufy chiede a Momonosuke di volare e fermare Onigashima prima che cada sulla capitale dei fiori, lui invece sconfiggerà l’imperatore.

Nel mentre Kaido torna nella sua forma ibrida per combattere contro Cappello di Paglia, i due fanno scontrare i propri Haki, che squarciano a metà il cielo e in questo modo le nuvole si diradano, mostrando nuovamente la luna.

Inuarashi e Nekomamushi ottengono nuovamente la forma Sulong e con un ultimo attacco riescono ad atterrare e sconfiggere i propri avversari. Nell’ultima vignetta Orochi, ancora vivo, ha osservato il combattimento di Inuarashi.

Lo shogun di Wano era già stato decapitato da Kaido.

Successivamente si era scontrato coi nove foderi rossi utilizzando il frutto del diavolo Hebi Hebi modello Yamata no Orochi, che permette all’utilizzatore di trasformarsi in un serpente a otto teste della mitologia giapponese, ma i samurai avevano tagliato tutte le sue teste contemporaneamente.

Il manga

Eiichiro Oda ha iniziato la serializzazione di One Piece il 22 Luglio 1997; il volume 99 è stato pubblicato il 4 Giugno 2021 in Giappone, mentre il volume 100 è disponibile dal 3 Settembre.

Le copertine dei volumi 99, 100 e 101 comporranno una illustrazione unica.

Il 3 Settembre, inoltre, ha debuttato la nuova edizione Jump Remix.

La storia è entrata nella fase finale.

In Italia esce per Edizioni Star Comics, che il 25 Agosto ha pubblicato la celebration edition del volume 98; il volume 99 è previsto per questo Autunno:

La storia segue le avventure di Monkey D. Rufy, un ragazzo il cui corpo ha assunto le proprietà della gomma dopo aver inavvertitamente ingerito il frutto del diavolo Gom Gom. Raccogliendo man mano attorno a sé una ciurma di pirati variegata e affiatata, composta dai più grandi specialisti in ogni settore – dalla navigazione all’arte della spada, dalla scienza medica alla balistica –, Rufy esplora la Rotta Maggiore in cerca del leggendario tesoro ONE PIECE, inseguendo contemporaneamente il sogno di succedere al leggendario Gol D. Roger come nuovo Re dei pirati.

