One Piece - record per l'arco narrativo del Paese di Wano

Sebbene sembri essere passato poco tempo dall’inizio della narrazione, ovvero 2018, l’arco narrativo del Paese di Wano (saga dei Quattro Imperatori) del celebre One Piece, il manga scritto e disegnato da Eiichiro Oda, sta per raggiungere un importante record.

Nel dettaglio, il Capitolo 1011, in corso di pubblicazione il 26 aprile 2021 all’interno del numero doppio 21 e 22 di Weekly Shonen Jump, regalerà al Paese Wano il titolo di arco narrativo più lungo dell’interna opera (almeno per ora).

Ciò significa che Wano si appresta a superare addirittura l’arco narrativo di Dressrosa e dei suoi ben 102 capitoli e 11 volumi.

Da notare, inoltre, che l’arco narrativo di cui parliamo ha ancora un po’ di cui parlare e che, al momento, nel cuore del terzo atto, non sembrano intravedersi spiragli di conclusione imminente.

L’arco narrativo del Paese di Wano ha avuto inizio nel 2018 e conta al momento 7 volumi tankobon. Anche l’edizione italiana del manga, a cura di Edizioni Star Comics, sta attraversando la narrazione. In più, come di consueto, le ultime pubblicazioni sono disponibili legalmente su MANGA Plus.

Un breve sinossi del Paese di Wano:

Sbarcato nel paese di Wa, Rufy incontra una ragazzina gentile che lo sfama… ma che ne è stato degli altri membri della ciurma? E soprattutto, quale sconvolgente verità nasconde la terra dei samurai?! Mentre le personalità di spicco confluite a Marijoa si preparano per l’Assemblea Mondiale, comincia così per i pirati di Cappello di Paglia una nuova emozionante saga che sembra avere al centro una pericolosa missione!

One Piece

ONE PIECE è un manga scritto e disegnato da Eiichiro Oda all’interno della rivista di Weekly Shonen Jump (Shueisha) dal 1997. Attualmente giunta a 1010 capitoli, in Giappone il manga ha collezionato 98 volumetti.

L’opera è edita in Italia da Edizioni Star Comics con 97 volumi disponibili. La serie animata omonima che sta trasponendo l’arco narrativo del Paese di Wano ha raggiunto i 970 episodi ed è trasmessa ogni domenica.

In Italia, licenziata da Mediaset, la serie animata è ferma all’episodio 578. La serie è visibile legalmente, con sottotitoli in italiano e con un account premium attraverso la piattaforma streaming di Crunchyroll.