One Piece – Rufy VS Kaido

ATTENZIONE L’ARTICOLO CONTIENE SPOILER RIGUARDO GLI ULTIMI CAPITOLI DI ONE PIECE

Nel capitolo 1026 di One Piece, Rufy ha dichiarato che sconfiggerà Kaido. Riuscirà a tenergli testa in un 1VS1 o sarà aiutato da Yamato e Momonosuke?

Kaido, è conosciuto per essere la creatura più forte del mondo, è il capitano dei Pirati delle cento bestie ed uno dei Quattro Imperatori. Possiede il frutto del diavolo Uo Uo modello Seiryu di tipo Zoo Zoo mitologico, che gli permette di trasformarsi in un drago orientale.

I due pirati si sono scontrati per la prima volta a Wano, Kaido subisce una moltitudine di attacchi da parte di Rufy che utilizza il Gear Fourth, ma si rialza e con un singolo colpo della sua mazza chiodata fa perdere i sensi a Rufy, che successivamente sarà imprigionato a Udon, dove incontrerà Eustass Kid e organizzerà una rivolta.

Durante la battaglia su Onigashima, Kaido e Big Mom affrontano alcuni membri della peggiore generazione: Rufy, Zoro, Kid, Law e Killer. Tutti loro hanno la capacità di ferire Kaido e l’imperatore è costretto ad usare la propria forma ibrida. La peggiore generazione si ritrova in svantaggio, allora decidono di separare i due imperatori. Law e Kid si occuperanno di Big Mom, Zoro di King, Killer di Hawkins, mentre Rufy affronterà Kaido. Ma Cappello di Paglia viene sconfitto e Kaido lo fa cadere in mare, fortunatamente viene soccorso dalla ciurma di Law e da Momonosuke e Shinobu. Intanto che Rufy recupera le energie, Yamato tiene occupato il padre sul tetto.

Rufy ritorna su Onigashima grazie a Momonosuke, ormai adulto, che si trasforma di drago. Sembra intenzionato a sconfiggere Kaido da solo, ma ci riuscirà? Rufy mostrerà qualche nuovo Power Up, come ad esempio il Gear Fifth? Nell’ultimo capitolo, Kaido e Rufy squarciano il cielo, quindi Rufy ormai possiede la forza di un Imperatore.

One Piece – il manga

Eiichiro Oda ha iniziato la serializzazione di One Piece il 22 Luglio 1997; il volume 99 è stato pubblicato il 4 Giugno 2021 in Giappone, mentre il volume 100 è disponibile dal 3 Settembre.

Le copertine dei volumi 99, 100 e 101 comporranno una illustrazione unica.

Il 3 Settembre, inoltre, ha debuttato la nuova edizione Jump Remix.

La storia è entrata nella fase finale.

In Italia esce per Edizioni Star Comics, che il 25 Agosto ha pubblicato la celebration edition del volume 98; il volume 99 è previsto per questo Autunno:

La storia segue le avventure di Monkey D. Rufy, un ragazzo il cui corpo ha assunto le proprietà della gomma dopo aver inavvertitamente ingerito il frutto del diavolo Gom Gom. Raccogliendo man mano attorno a sé una ciurma di pirati variegata e affiatata, composta dai più grandi specialisti in ogni settore – dalla navigazione all’arte della spada, dalla scienza medica alla balistica –, Rufy esplora la Rotta Maggiore in cerca del leggendario tesoro ONE PIECE, inseguendo contemporaneamente il sogno di succedere al leggendario Gol D. Roger come nuovo Re dei pirati.

