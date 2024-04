Tra le uscite targate Panini Comics del 2 maggio 2024 troviamo Predator Vs Wolverine: Caccia Eterna, il primo crossover tra i personaggio Marvel e quelli pubblicati sotto l’etichetta 20th Century Studios, ora gestiti dalla stessa casa editrice in seguito all’acquisizione da parte della Disney della 20th Century Fox. È già stato annunciato poi Ava: Avengers Vs Aliens, e sicuramente vedremo altri incroci narrativi nel prossimo futuro.

Inoltre torna in una nuova edizione il volume Autunno 1152 de La Guardia Dei Topi, già pubblicato anni fa all’interno della collana Panini 9L, primo capitolo dell’epopea fantasy dei piccoli eroi creati da David Petersen.

Di seguito, direttamente dal sito ufficiale della casa editrice, tutte le uscite Panini Comics del 2 maggio.

Le uscite Panini Comics del 2 maggio 2024

Predator Vs. Wolverine: Caccia Eterna

18,00 €

Contiene: Predator vs. Wolverine (2023) #1/5

Cosa accomuna uno dei mutanti più letali e l’alieno più feroce e tecnologico dell’universo? Gli artigli, ovviamente! Nei primi anni del Novecento uno Yautja sbarca sulla Terra per dare inizio all’antico rituale della Caccia… e si imbatte in Wolverine! Il guerriero proveniente da un altro pianeta non poteva sperare in un avversario migliore: comincia così un gioco mortale che si dipana attraverso gli anni e giunge fino al presente. Da Benjamin Percy, Ken Lashley e altri artisti di prim’ordine, una storia mozzafiato che racconta una battaglia fino all’ultima artigliata!

La Guardia dei Topi 1

Autunno 1152

20,00 €

Contiene: Mouse Guard (2006) #1/6

Il vero eroismo non è lottare con tutta la propria forza. È trovare il coraggio di combattere anche quando il nemico è immensamente più grande. Da sempre, la Guardia protegge il popolo dei topi dai predatori e da ogni altro pericolo, ma un’insidiosa minaccia si profila all’orizzonte.