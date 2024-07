Takehiko Inoue (Slam Dunk) ridisegna la cover 17 di Dragon Ball

Dragon Ball ha ricevuto uno speciale restyling da parte di Takehiko Inoue, il famoso mangaka dell’amatissimo Slam Dunk. Dragon Ball celebrerà ufficialmente il 40° anniversario del manga dal debutto del compianto Akira Toriyama sulla rivista Weekly Shonen Jump di Shueisha. Nell’ambito di questo importante traguardo, Shueisha ha fatto di tutto per aiutare a celebrare l’occasione. Parte di questo piano era lanciare una mostra speciale in Giappone per il franchise di Akira Toriyama che ha convolto tutti i mangaka più importanti di Shueisha. Ognuno di loro infatti ha avuto l’occasione di ridisegnare una cover a scelta di Dragon Ball seguendo il proprio stile di disegno.

Questo speciale progetto espositivo per il 40° anniversario di Dragon Ball ha visto altri mangaka di Shonen Jump come Gege Akutami di Jujutsu Kaisen, Yuki Tabata di Black Clover, Sui Ishida di Tokyo Ghoul e altri ancora rivelare, attraverso una nuova cover ridisegnata al mese fino alla fine di novembre. Questa volta è il turno di Takehiko Inoue, il mangaka di Slam Dunk. Quest’ultimo ha condiviso una nuova versione della cover 17 di Dragon Ball e di Goku al centro della scena. Di seguito ne riportiamo il contenuto.

DRAGON BALL Volume 17 by Takehiko Inoue (SLAM DUNK). This is part of the DRAGON BALL Super Gallery Project to commemorate the 40th Anniversary of the series. Every month, different mangaka will redesign one of the 42 covers of the series until November 2024. pic.twitter.com/auiEfodb5a — Shonen Jump News (@WSJ_manga) July 1, 2024

Questo non sarà l’unico evento che si terrà per il 40° anniversario di Dragon Ball poiché il franchise tornerà sul piccolo schermo con un nuovo anime. Stiamo parlando di Daima, una nuovissima serie anime originale che uscirà durante il periodo autunnale di quest’anno. Tuttavia deve ancora confermare una data di uscita concreta al momento di questa pubblicazione. Il defunto manfaka Akira Toriyama ha contribuito a creare la storia principale originale e il design dei personaggi di Dragon Ball Daima con Yoshitaka Yashima e Aya Komaki che dirigeranno la serie per Toei Animation. Katsuyoshi Nakatsuru si occuperà dell’adattamento dei design di Toriyama per l’animazione e Yuuko Kakihara supervisionerà e scriverà le sceneggiature.

Riguardo il doppiaggio, al momento è certo che Masako Nozawa tornerà per dare ancora una volta la sua iconica voce a Goku. Attualmente è l’unico membro confermato del cast di Dragon Ball Daima annunciato finora. Akira Toriyama aveva già anticipato la storia originale di Daima prima della sua scomparsa, che riportiamo di seguito:

“A causa di una cospirazione, Goku e i suoi amici sono diventati piccoli. Per sistemare le cose, partiranno per un nuovo mondo sconosciuto e misterioso, verso un’avventura ricca di azione. Poiché Goku deve compensare le sue dimensioni ridotte, userà il suo Power Pole per combattere, cosa che non si vedeva da molto tempo“.

Fonte – Comicbook