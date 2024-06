Dragon Ball Daima potrebbe essere uno degli arrivi più attesi nella scena degli anime nel 2024. Creata da Akira Toriyama, questa nuova serie spin-off si colloca temporalmente dopo la morte di Kid Buu ma prima dell’inizio di Dragon Ball Super. Grazie a un desiderio espresso con le Sfere del Drago, Goku e i suoi amici si trovano di fronte a una nuova sfida che non possono risolvere con la forza: sono stati tutti trasformati in versioni più giovani di sé stessi.

Quando Dragon Ball Daima è stata annunciata, molti fan degli anime hanno subito fatto paragoni con Dragon Ball GT. Anche in quella serie, Son Goku veniva trasformato in un bambino a causa di un desiderio espresso da Pilaf e i suoi scagnozzi. Come in Dragon Ball GT, anche in Daima sembra che Goku viaggerà per l’universo alla ricerca di un modo per tornare adulto, ma questa volta non sarà accompagnato da Trunks e Pan. Invece, il protagonista dell’anime si imbarcherà su una navicella spaziale con i Kaioshin, cercando di scoprire cosa ha trasformato tutti in bambini, mentre i trailer suggeriscono l’arrivo di nuovi e misteriosi villain.

Il Brand Manager di Bandai Namco UK ha dichiarato riguardo alla nuova serie incentrata ancora una volta sui Guerrieri Z: “Dragon Ball, probabilmente l’anime più riconoscibile di tutti i tempi, si prepara per una nuova serie alla fine dell’anno con Dragon Ball Daima, che riserva molte sorprese entusiasmanti sia per i nuovi fan che per quelli di lunga data.”

Dragon Ball Daima è uno degli ultimi progetti di Akira Toriyama, scomparso tragicamente quest’anno. L’idea è nata dal mangaka e Toei Animation ha lavorato per intrecciare questa nuova storia nell’universo di Dragon Ball. Anche se la serie non ha ancora rivelato una data di uscita precisa, è sicuro che sarà uno degli eventi più attesi della stagione anime autunnale.

Fonte Comic Book